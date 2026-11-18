Gwyn, la marca de Gwyneth Paltrow, presentó su última colección y le pone un toque nocturno a las fiestas. Lentejuelas plateadas en siluetas sleek, lunares blancos sobre seda translúcida y un encaje delicado que asoma debajo del ruedo. Polleras rectas y prendas fluidas, apenas transparentes, para cuando la invitación pide algo extra.

La nueva colección de Gwyneth Paltrow

Siluetas sleek y prendas fluidas caracterizan a la nueva colección de Gwyneth Paltrow.

Gwyneth Paltrow.

La estrella es la camisa Duality, un estudio de contrastes: seda negra con cuello de algodón blanco impecable, botonadura oculta y costuras francesas. Un básico todoterreno: de día con jeans y ballerinas, de noche con pollera lápiz y kitten heels. Minimalismo con guiño after dark, la fórmula de Gwyneth para brillar en las fiestas sin perder la elegancia.