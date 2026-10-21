Blossom presentó su nueva colección

Blossom presentó “Tiempo de florecer”, su primer desfile en casi 14 años de trayectoria en el marco de Casa FOA. La firma de alta costura creada por Mariela Szuldiner desplegó 30 pasadas que reunieron vestidos de fiesta, sastrería, diseños para niñas y una colección de novias.

Blossom presentó "Tiempo de florecer", una colección para distintas ocasiones

La nueva colección de Blossom: seda natural, líneas orgánicas y volúmenes.

La colección "Tiempo de florecer".

La gasa de seda natural y los encajes en tonos nude, rosados, metálicos y negro se lucieron en vestidos donde convivieron líneas orgánicas, frunces, volúmenes, flecos y pailletes.