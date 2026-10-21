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Blossom presentó su nueva colección

En el marco de Casa FOA, la firma presentó “Tiempo de florecer” en un desfile de 30 pasadas que combinó alta costura, texturas delicadas y detalles de diseño.

Blossom presentó su nueva colección
La firma de alta costura presentó “Tiempo de florecer”. | CARAS

Blossom presentó “Tiempo de florecer”, su primer desfile en casi 14 años de trayectoria en el marco de Casa FOA. La firma de alta costura creada por Mariela Szuldiner desplegó 30 pasadas que reunieron vestidos de fiesta, sastrería, diseños para niñas y una colección de novias.

Blossom presentó "Tiempo de florecer", una colección para distintas ocasiones

MODA: Blossom
La nueva colección de Blossom: seda natural, líneas orgánicas y volúmenes.

 

MODA: Blossom
La colección "Tiempo de florecer".

La gasa de seda natural y los encajes en tonos nude, rosados, metálicos y negro se lucieron en vestidos donde convivieron líneas orgánicas, frunces, volúmenes, flecos y pailletes.

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