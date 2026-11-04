Gucci lanzó su campaña GucciCore: las mejores fotos

La firma italiana Gucci lanzó globalmente la campaña publicitaria de su colección GucciCore, bajo la dirección creativa de su creativo Demna Gvasalia. La presentación destaca cómo las identidades individuales se cruzan en los espacios públicos de la mágica New York.

La campaña GucciCore en las calles de Nueva York.

La nueva campaña de Gucci, clásicos renovados y elegancia urbana en las calles de Nueva York

La campaña GucciCore en las calles de Nueva York.

Los diseños de esta colección incluyen trench coats, chaquetones marineros y trajes de oficina que unen la practicidad cotidiana con el glamour italiano. Todo, con los clásicos de siempre, como los detalles en verde y rojo, y los cinturones con hebillas del monograma que se repiten en elegantes mocasines.