jueves 05 de noviembre del 2026
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Gucci lanzó su campaña GucciCore: las mejores fotos

Gucci presenta su nueva colección GucciCore, una propuesta que combina clásicos de la maison, funcionalidad y glamour italiano en las calles de Nueva York.

La campaña GucciCore
La campaña GucciCore | Prensa

La firma italiana Gucci lanzó globalmente la campaña publicitaria de su colección GucciCore, bajo la dirección creativa de su creativo Demna Gvasalia. La presentación destaca cómo las identidades individuales se cruzan en los espacios públicos de la mágica New York.

Gucci
La campaña GucciCore en las calles de Nueva York.

La nueva campaña de Gucci, clásicos renovados y elegancia urbana en las calles de Nueva York

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La campaña GucciCore en las calles de Nueva York.

Los diseños de esta colección incluyen trench coats, chaquetones marineros y trajes de oficina que unen la practicidad cotidiana con el glamour italiano. Todo, con los clásicos de siempre, como los detalles en verde y rojo, y los cinturones con hebillas del monograma que se repiten en elegantes mocasines.

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