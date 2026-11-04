De Hailey Bieber a Demi Moore: los mejores looks de los CFDA FASHION AWARDS

Con el objetivo de reconocer a los diseñadores más influyentes y el talento emergente de la moda estadounidense, los CFDA Fashion Awards celebraron su edición 45 en el American Museum of Natural History de Nueva York. Considerados como los Oscar de la Moda, los premios reunieron a destacadas celebridades como Hailey Bieber, Lila Moss –hija de Kate–, la famosa ex editora de Vogue y hoy directora de Condé Nast Anna Wintour, y Pamela Anderson, quien lució bellísima con su rostro al natural como lo hace desde 2023 cuando decidió demostrarse “que es lo suficientemente buena sin make up”. Todos disfrutaron de una gala donde el lujo clásico convivió con apuestas disruptivas.

Los mejores looks de los "Oscar de la Moda"

Presentados por Keke Palmer, los CFDA Fashion Awards encumbraron a Anthony Vaccarello, que acaba de lanzar su última colección primavera-verano para la firma Saint Laurent, como Diseñador Internacional del Año. Además, marcaron las tres grandes tendencias que dominarán los próximos meses: el triunfo del oro líquido, como lo lució una magnética Zoë Kravitz –vestida por Vaccarelo–; el inesperado regreso del tejido denim a la etiqueta de gala, de la mano de Demi Moore, cuyo vestido elaborado con cinturas de pantalones de jean se volvió el más viral, y el rescate de piezas históricas de archivo.

Anna Wintour, por Marc Jacobs. Zoë Kravitz, by Saint Laurent. Lila Moss, por Juju Vera.

Matt Damon fue uno de los invitados a cargo de entregar estatuillas. Feliz y orgulloso, el actor acudió a la cita junto a su hija Isabella, quien sorprendió con su belleza, frescura y gran parecido con su madre, la argentina Luciana Barroso. La joven, de 20 años, recientemente inició su carrera como modelo y se incorporó a IMG Models, una de las agencias más reconocidas de la industria de la moda, además de cursar sus estudios universitarios en la New York University (NYU).

Matt Damon asistió junto a su hija de 20 años, Isabella.

Entre los grandes protagonistas de la noche de la moda norteamericana también estuvieron Rachel Scott, ganadora del premio a Diseñadora Americana de Moda Femenina del Año; Ralph Lauren, distinguido en moda masculina; Ana Khouri, premiada por sus accesorios, y Colleen Allen, reconocida como Diseñadora Emergente del Año.

Pamela Anderson con estilo sin maquillaje, deslumbró con un diseño de Carolina Herrera.

Emily Ratajkowski, Adriana Lima, Lupita Nyong'o, Elle Fanning y Nicky Hilton fueron otras de las celebridades presentes. La música también tuvo una representación especial con artistas como Bad Gyal, Travis Scott y Becky G, quienes se sumaron a una noche donde la moda y la cultura pop se robaron todas las miradas.

Fotos: GROSBY GROUP.