Pablo Ramírez presentó “Dibujos de Moda”, una muestra que reúne a Coco Chanel, Dior y Louis Réard

El universo de la moda, sus personajes y algunos de sus momentos más representativos se encuentran en los dibujos de Pablo Ramírez. El diseñador presentó Dibujos de Moda, una exposición que reúne ilustraciones dedicadas a figuras que trascendieron las pasarelas y dejaron su marca en la historia, el cine y la cultura popular. Coco Chanel, Christian Dior, Cristóbal Balenciaga, Elsa Schiaparelli, Evita y Jackie Kennedy son algunos de los nombres que aparecen en este recorrido.

Pablo Ramírez presentó Dibujos de Moda en Colección Rivarola

Pablo Ramírez presentó “Dibujos de Moda”, un recorrido ilustrado por la historia de la moda

La muestra se presentó en Colección Rivarola, en un espacio que reúne las veinte reinterpretaciones de Followers of Fashion y las doce ilustraciones de Signos. Las primeras recuperan los dibujos que Pablo Ramírez había creado para el libro de Victoria Lescano, publicado en 2004, mientras que las segundas pertenecen a una colección más reciente, de 2025.

La muestra de Pablo Ramírez se puede visitar en Pasaje Rivarola 149 CABA.

Dos de las ilustraciones que forman parte de la muestra: Dorothy, de El mago de Oz, y Evita.

Las ilustraciones recuperan los códigos asociados a distintas figuras de la moda. Coco Chanel aparece con algunos de sus rasgos más reconocibles, como el sombrero, el cigarrillo y las perlas, mientras que Jackie Kennedy y Christian Dior remiten a momentos y estilos que marcaron la historia de la indumentaria. La selección también incluye una ilustración dedicada al bikini, cuya creación se atribuye al ingeniero francés Louis Réard en 1946.

Victoria Lescano en la nueva muestra de Pablo Ramírez.

El recorrido se extiende más allá de los nombres de la alta costura. Evita, Bettie Page y Diana Vreeland también forman parte de esta galería ilustrada, junto con referencias al cine, como Dorothy, de El mago de Oz, y Holly Golightly, el personaje de Audrey Hepburn en Desayuno en Tiffany’s. Cada dibujo funciona como una pequeña historia visual, en la que la ropa, los accesorios y la silueta permiten reconocer una época o una personalidad.

Amigos y referentes del mundo de la moda acompañaron a Pablo Ramírez durante la presentación de su nueva exposición.

Realizadas con tinta negra, marcadores y carbonilla sobre papel kraft, las obras recuperan el vínculo de Pablo Ramírez con el dibujo, una práctica que acompaña su trabajo desde la infancia. Para el diseñador, las ilustraciones también fueron una herramienta para imaginar sus colecciones y construir sus universos creativos. En Dibujos de Moda, esa faceta adquiere protagonismo y propone una mirada personal sobre las figuras que hicieron de la moda una forma de expresión cultural.