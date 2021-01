Harry Styles y Olivia Wilde: el romance más inesperado de Hollywood

Harry Styles era, hasta ahora, uno de los solteros más codiciados del mundo del espectáculo. El ex One Direction, que acaba de lanzar su más reciente material “Treat People With Kindness”, está en pareja con la actriz Olivia Wilde.

La noticia se confirmó cuando salieron a la luz unas imágenes en donde el cantante y la intérprete aparecen de la mano en la ceremonia de casamiento del manager de Harry.



En las fotos, que difundió Page Six, la dupla aparece de la mano, luciendo barbijos mientras se preparaban para ingresar al festejo.





Incluso trascendieron otras instantáneas en donde se lo ve al músico oficiando la boda con una bata de baño, algo que no quedó claro de qué se trataba ya que el ídolo es muy privado sobre su intimidad.



Wilde, de 36 años, y Styles, de 26, habrían comenzado a salir durante el rodaje de la película “Don’t Worry Darling”, protagonizada por el cantante y dirigida por la actriz.



Vale destacar que Olivia anunció su separación de Jason Sudeikis el pasado noviembre. La pareja estuvo junta por 7 años y son padres de dos hijos de 6 y 4 años.