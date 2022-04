Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, reveló detalles acerca de su oscuro pasado 

Luego del extraño momento que protagonizaron Will Smith y Chris Rock en la ceremonia de los Oscar 2022 el pasado 27 de marzo, comenzaron a circular distintas versiones acerca de la intimidad del matrimonio del actor con Jada Pinkett Smith. Luego, salió a la luz el testimonio en el que la actriz aseguraba que nunca quiso casarse con su marido; se supo que el actor se internó en una clínica de rehabilitación; y en las últimas horas resurgió su confesión, en la que la actriz contaba detalles acerca de su pasado oscuro, que involucraba drogas, sexo y pornografía.

Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, confesó su oscuro pasado

Fue en 2019, el marco de su programa familiar “Red Table Talk”, en el que Jada Pinkett reveló (frente a su madre, Adrienne Banfield, y su hija, Willow Smith) que fue adicta a la pornografía. “Era poco saludable lo que hacía, tenía una relación con la pornografía que no me hacía bien, he llegado a consumirla cinco veces al día” confesó la actriz, quien antes de contraer matrimonio con Will Smith atravesó una compleja etapa, en la que consumía distintos tipos de drogas y mantenía relaciones sexuales de manera compulsiva.

Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, confesó su oscuro pasado

“Quería practicar la abstinencia, y eso me condujo a establecer una relación poco sana con lo que miraba, me sentía vacía” aseguró la conductora de Red Table Talk.

Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, confesó su oscuro pasado

Luego la esposa de Will Smith comentó que cuando su hija Willow cumplió 11 años mantuvo una conversación con ella, acerca del peligro de consumir sustancias. “En nuestra familia somos muy abiertos, nos gusta poner todos los tópicos sobre la mesa. Para que los vínculos se fortalezcan, hay que ser honestos en la comunicación. Es la única manera posible” comentó Jada, quien en otra oportunidad confesó a su marido haberle sido infiel con un amigo de su hijo.

Jada Pinkett Smith, la esposa de Will Smith, confesó su oscuro pasado

Días atrás, Pinkett Smith rompió el silencio para mostrar un avance de lo que será la nueva temporada de su show familiar "Red Table Talk": en el primer capítulo de esta nueva temporada, la actriz hablará acerca de la cachetada que le dio Will a Chris en la ceremonia de La Academia. “Considerando todo lo que ha pasado en las últimas semanas, la familia Smith se ha centrado en su profunda sanación. Algunas de las cosas sobre nuestro estado y cuidado serán compartidas en la mesa cuando llegue el preciso momento” comentó.

Will Smith se internó en una clínica de rehabilitación:

Will Smith quedó muy afectado psicológicamente por el escándalo que protagonizó en la pasada entrega de los Premios Oscar, al subir de manera deliberada al escenario y abofetear al presentador Chirs Rock. El cómico hizo un infortunado chiste sobre la alopecia de esposa, Jada Pinkett, que enfureció al actor.

Will Smith se internó en una clínica de rehabilitación



Para el actor, ganador del Premio Oscar a mejor actor 2022, arrepentirse y pedir públicamente disculpas por su acto violento, no le fue suficiente, y debió aislarse en un retiro espiritual. Will Smith estará en un exclusivo centro médico que le ayudará a lidiar con la ola mediática y los problemas que se le están presentando tras este bochornoso momento.

De acuerdo con el diario británico The Sun, Will Smith está en medio de una fuerte batalla interna, la cual traspasó a su vida laboral . “Esta es sin duda la batalla de su carrera”, dijo la fuente.

The Sun afirmó que una fuente de Hollywood les aseguró que el actor y comediante recibirá ayuda profesional para lidiar con el estrés que le ocasionó las repercusiones mundiales por haber golpeado a Chris Rock. “Será un retiro de alto nivel utilizado por los ricos y famosos y él hará un gran examen de conciencia y descubrirá cómo puede seguir adelante".

FF