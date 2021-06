Jennifer López y Ben Affleck a los besos en Malibú

Con una cena romántica a la vista de todos, así confirmaron Jennifer Lopez y Ben Affleck su incipiente relación, 20 años después de su comentada separación.

A poco de romper su compromiso con el ex beisbolista, Alex Rodríguez, JLO se dejó ver cerca del actor en quien encontró un sostén durante su separación. De hecho, reveló en Instagram su disco favorito confirmando así que entre ella y su ex había algo más que una amistad: "Todos mis discos son muy especiales para mí, pero This is Me... then es mi disco favorito de todos los que he hecho... ¡hasta ahora!". ¿Qué tenía que ver esto con Affleck? ¡Mucho! Ese álbum incluye la canción Dear Ben, escrita para el actor, y Jenny from the Block, en cuyo video se veía a la entonces pareja muy acaramelada en un yate y caminando por la calle.

Y como en una reversión del video de Jenny from the Block, el pasado domingo JLO cenó con Affleck en un restaurante en Malibú. A la vista de todos, incluidos los paparazzi que los estaban buscando, se besaron apasionadamente confirmando así que Bennifer volvió con todo.

¿Ben Affleck el culpable de la ruptura final entre Jlo y Arod?

Una fuente cercana a los protagonistas de esta historia le comentó a la revista People que Ben Affleck se acercó a JLO tras su ruptura como "un amigo".

"Solo quería saber cómo estaba. El estaba soltero y pensó que quizá ella también. No fue irrespetuoso para nada, porque realmente creyó que ella ya no estaba con Alex", dijo, dejando entrever que el actor fue a todo o nada.

Mientras entre Lopez y Affleck parece resurgir la pasión que los unió en los '2000, Alex Rodríguez disfruta de su flamante soltería entre cervezas y amigos.