Nació Markel, el primer nieto de Imanol Arias: “Todo esto es la realidad, pero bien podría ser un sueño”

La familia de Imanol Arias atraviesa uno de sus momentos más felices tras el nacimiento de Markel, el primer hijo de Jon Arias y Alba Ribas. La llegada del bebé fue anunciada oficialmente el 11 de mayo a través de las redes sociales de la pareja y rápidamente se convirtió en una de las noticias más emotivas del espectáculo español.

Nació el primer nieto de Imanol Arias

Jon Arias y Alba Ribas compartieron una delicada fotografía de la mano del recién nacido acompañada por un profundo mensaje cargado de emoción: “Todo esto es la realidad, pero bien podría ser un sueño”, escribieron, reflejando este nuevo comienzo familiar que revolucionó por completo sus vidas.

La emoción de Imanol Arias ante la llegada de Markel

La llegada de Markel significó una enorme alegría para Imanol Arias, quien esperaba con muchísima ilusión convertirse en abuelo. Según trascendió, el actor viajó rápidamente a Barcelona para conocer al bebé pese a encontrarse trabajando en Zaragoza junto a María Barranco en una obra teatral.

Imanol Arias

Semanas antes del nacimiento, Imanol Arias ya había manifestado públicamente su entusiasmo por esta nueva etapa familiar y reconocía que estaba completamente dispuesto a disfrutar el rol de abuelo.

La historia de amor de Jon Arias y Alba Ribas y el significado del nombre Markel

Uno de los detalles que más llamó la atención tras el nacimiento fue el nombre elegido por Jon Arias y Alba Ribas para el bebé. Markel, de origen vasco, representa un guiño muy especial a las raíces familiares de Imanol Arias y al fuerte vínculo que el actor mantiene históricamente con el País Vasco.

Nació el primer nieto de Imanol Arias

Jon Arias y Alba Ribas forman una de las parejas más discretas y sólidas del ambiente artístico español. Se conocieron en 2017 durante el rodaje de Derecho a soñar y desde entonces mantuvieron su relación alejada de la exposición mediática. Con la llegada del pequeño, la familia de Imanol Arias inicia una nueva etapa marcada por la emoción, la unión familiar y la felicidad de recibir a una nueva generación dentro de una de las dinastías más queridas del espectáculo español.