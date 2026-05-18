La nueva vida de Dolores Barreiro a los 50 años: filosofía nómade, negocio propio y naturaleza

​A sus 50 años, la ex modelo argentina Dolores Barreiro abraza un espíritu nómade y sin ataduras. Tras elegir un ritmo de vida alejado de las estructuras tradicionales, Barreiro ha hecho de la itinerancia su nueva filosofía de vida. Con un pie en la verde tranquilidad de Surrey, Inglaterra, y el otro siempre listo para reconectarse con sus raíces americanas o nuevos destinos del mundo, Dolores demuestra que el concepto de "hogar" no es un punto estático en el mapa, sino los afectos y proyectos que lleva consigo.



​El viaje permanente: La rutina familiar y nómade de Dolores Barreiro



​Este presente trashumante de Dolores Barreiro cobró un nuevo y romántico sentido junto a su pareja, el polista Santiago Gómez Romero. El universo del polo, caracterizado por su naturaleza itinerante siguiendo las temporadas y torneos internacionales, calzó a la perfección con el espíritu libre de la ex modelo.

Dolores, Santiago, Suri e Indra en Surrey

Acompañada por sus hijos menores, Suri e Indra, Dolores ha transformado las estancias y los traslados en un aprendizaje constante. El pintoresco entorno de Hindhead, en el condado de Surrey, funciona hoy como una soñada base de operaciones temporal donde recargar energías entre caballos, paseos por campos de golf y caminatas bajo cielos infinitos.



​La cotidianidad se reinventa día a día, adaptando la calidez rioplatense a los climas del norte de Europa. Los chicos realizan las tareas escolares a distancia bajo la mirada cómplice de Santiago, reflejando que la estabilidad familiar. Dolores despliega sus dotes de anfitriona para crear un hogar instantáneo: basta un horneado casero como un pastel de papa humeante para combatir el frío, o una mesa iluminada a las velas y decorada con arreglos de flores silvestres locales para transformar cualquier espacio en un refugio íntimo.

Las tareas escolares

Dolores en el rol de chef



​Estilo sin fronteras: El guardarropa de valija de Dolores Barreiro

​La impronta boho chic que convirtió a Dolores en un ícono de estilo indiscutido mutó hacia prendas pensadas especialmente para una vida en constante transición. Su estética actual responde a las necesidades de una viajera sofisticada: abrigos y sweaters de punto grueso tejidos artesanalmente en gamas manteca, pantalones denim de corte wide leg cómodos para los traslados, y accesorios con fuerte impronta étnica y mística que ha ido recolectando a lo largo de sus incontables itinerarios.



​Incluso en sus paseos por los senderos ingleses, donde los carteles locales sugieren mantenerse en el camino para proteger el ecosistema, Dolores Barreiro imprime su carácter indomable. Cada pañuelo anudado o anillo de plata cuenta una historia de su andar. La moda para ella no es una tendencia rígida de pasarela; es una valija impecablemente curada con ropa que no se arrugan con los kilómetros y que le permite lucir auténtica ya sea pisando el césped húmedo europeo o transitando las avenidas de Buenos Aires.

Postales de viajes



​Holi: El motor textil que Dolores Barreiro maneja por el mundo



​El mejor reflejo su existencia nómade se materializa en Holi, su marca de indumentaria con base en Argentina. Concebida desde su génesis bajo la inspiración de viajes, culturas orientales y la libertad de movimiento, la firma sigue latiendo con fuerza en el mercado local mientras su creadora la gestiona de manera remota desde cualquier rincón del planeta. Holi es el puente perfecto que le permite estar conectada con su país, vistiendo a las mujeres argentinas con túnicas, vestidos fluidos y colores vibrantes que evocan aventuras sin fin.

Dolores y su marca propia, Holi



​A través de la tienda digital (holitienda.com), Dolores demuestra que el liderazgo empresarial no requiere una presencia estática. En sus dinámicos contenidos de Outfit del Día, expone cómo fusionar una túnica de lino verde brillante, un kimono de estampas orientales y un sweater de lana gruesa amarilla anudado a la cintura.

Administrar una firma con tanta identidad a miles de kilómetros de distancia es el verdadero triunfo de su estilo de vida actual. Dolores Barreiro demuestra que cumplir medio siglo es la oportunidad perfecta para soltar amarras, redefinir el amor en sus propios términos y liderar un imperio textil en movimiento.