Imanol Arias se casó en secreto con su novia argentina, con quien inició su relación hace tan solo tres meses, en una íntima ceremonia que marcó el inicio de un nuevo capítulo en sus vidas. El actor eligió la discreción para dar este paso, manteniendo la celebración lejos de la exposición pública. La unión se conoció poco después de que la pareja apareciera en público.

La nueva esposa de Imanol Arias: Argentina y con solo tres meses de relación

Imanol Arias se casó en secreto con su novia argentina de hace tres meses, confirmando así una unión que sorprendió a sus seguidores. La noticia se difundió en las últimas horas con la aparición de los recién casados en un viaje a España marcado por la actividad teatral del actor. La ceremonia se realizó con total reserva, sin grandes anuncios previos, manteniendo el perfil reservado que lo caracteriza.

Imanol Arias en la actualidad / PERFIL

El reconocido intérprete decidió dar el “sí quiero” en un evento que estuvo lejos de los flashes, pero rodeado por sus familiares. La noticia se conoció pocos días después de que la pareja apareciera en público, confirmando su unión. Se trata del cuarto matrimonio para el artista, quien mantiene una trayectoria artística de más de cuatro décadas y continúa activo en teatro y televisión.

La relación de Imanol Arias con Nélida Grajales se hizo pública hace apenas tres meses, aunque ambos se conocían desde hacía años. Tras perder el contacto, se reencontraron cuando el actor viajó a Argentina con la obra Mejor no decirlo. El encuentro de ambos marcó el inicio de un vínculo que se consolidó rápidamente en el altar.

Imanol Arias en Netflix.

Según se conoció, la nueva pareja del actor español es abogada y oriunda de Argentina. Su perfil discreto, al igual que el de él, acompañó a la perfección la decisión de mantener la boda en reserva. Sin grandes anuncios ni celebraciones grandes, pasaron por el altar rodeados de sus seres queridos.

En medio de un excelente presente laboral, Imanol Arias pasó por cuarta vez por el altar

El casamiento de Imanol Arias con Nélida Grajales llega en un contexto marcado por varios cambios en la vida del actor. Además de este nuevo matrimonio, el artista será abuelo en los próximos meses, ya que su hijo Jon, fruto de su relación con Pastora Vega, anunció que espera un hijo.

Poco después del enlace, la pareja fue vista en Madrid preparando un nuevo viaje, donde el intérprete se prepara para cumplir compromisos teatrales. Las imágenes mostraron a los recién casados sonrientes y relajados, aunque sin dar detalles sobre la ceremonia. En Bilbao, compartió escenario con María Barranco en la misma obra que lo llevó a reencontrarse con quien ahora es su esposa.

Imanol Arias y Susú Pecoraro en Camila.

Cabe destacar que Imanol Arias ya pasó por el altar en tres ocasiones anteriores. Esta nueva unión representa un capítulo más en su vida personal. Su primer matrimonio fue con Socorro Anadón, seguido por su unión con Pastora Vega, madre de sus hijos. Años más tarde tuvo una relación de siete años con Irene Meritxell.

Imanol Arias se casó en secreto con su novia argentina de hace tres meses, Nélida Grajales, en una unión marcada por el bajo perfil. La ceremonia, realizada con reserva, marca un nuevo capítulo en la vida del actor y de la abogada argentina, quienes eligieron mantener la intimidad como parte de su historia personal.

VDV