Nació Orión, el segundo hijo de Maluma: las primeras fotos

La alegría invade el mundo del espectáculo internacional con la llegada de un nuevo integrante a la familia de Juan Luis Londoño Arias, conocido mundialmente como Maluma, y su pareja, la arquitecta Susana Gómez.

El 10 de mayo Maluma anunció que iba a ser padre por segunda vez

Maluma: El nacimiento de Orión y el tierno posteo

Este lunes 14 de septiembre de 2026 nació en Medellín el pequeño Orión Londoño Gómez, el segundo hijo de la pareja y el primer varón que completa el hogar soñado. Para compartir esta inmensa noticia con seguidores, el intérprete recurrió a sus redes sociales y publicó una tierna foto en blanco y negro junto a las primeras postales del recién nacido en los brazos de su madre. En el emotivo mensaje del posteo, el cantante escribió textualmente: "Orión Londoño Gómez 14/09/26".

Así presentó Maluma a su segundo hijo Orión

La dulce espera se anunció de forma oficial y muy emotiva el pasado 10 de mayo, coincidiendo con la celebración del Día de la Madre en Colombia. En aquella ocasión especial, el artista sorprendió a sus fanáticos con un tierno posteo donde su primera hija Paris besaba con absoluta dulzura la pancita de su mamá, revelando la llegada del nuevo integrante. Previamente, la pareja ya había acaparado todas las miradas internacionales al lucir la incipiente pancita sobre la alfombra roja de la gala MET.

El nombre elegido, Orión, posee un origen mitológico fascinante: evoca a una de las constelaciones más imponentes y brillantes del firmamento nocturno, simbolizando un gigante de luz, fuerza, guía espiritual y protección absoluta para el recién nacido en esta nueva etapa.

Maluma: París y la magia del hogar

La consolidación como padres comenzó tiempo antes con el nacimiento de su primera hija, París Londoño Gómez, el 9 de marzo de 2024 también en la ciudad de Medellín. Este acontecimiento marcó un antes y un después definitivo en la vida personal del ídolo mundial, quien experimentó una transformación profunda en su día a día y en sus prioridades artísticas. La llegada de la niña enterneció por completo las redes sociales y convirtió a la residencia familiar en un refugio de absoluta paz.

Maluma y París: La paternidad cambió las prioridades del cantante

Maluma expresó en diversas oportunidades que la paternidad desplazó por completo sus antiguos compromisos, relegando parcialmente los escenarios y las extensas giras internacionales para disfrutar al máximo de cada etapa de la crianza. Con el nacimiento de su hermano menor, París asume con absoluta dulzura el rol de hermana mayor, llenando cada rincón de la casa con risas, juegos infantiles y momentos inolvidables que fortalecen la unión familiar.

Susana y Maluma en el cumpleaños de París

Maluma y Susana: Cómo se conoció la pareja y un presente inolvidable

Ambos se conocen desde hace mucho tiempo, compartiendo profundos vínculos de amistad en su juventud antes de que la vida los una sentimentalmente en una relación muy sólida y estable. Susana Gómez, destacada arquitecta de perfil bajo y alejada de los escándalos mediáticos, decide acompañar al artista en su vertiginosa carrera musical manteniendo siempre la armonía, la discreción y la privacidad del hogar.

Maluma y Susan Gómez

Medellín se convirtió una vez más en el escenario perfecto para los momentos más trascendentales de la vida del cantante, reafirmando el arraigo inquebrantable que la familia mantiene con sus raíces colombianas y consolidando un presente lleno de amor, madurez y proyectos compartidos.

Hoy, con la llegada del pequeño varón, Maluma, su mejer y sus dos hijos forman finalmente el equipo perfecto, demostrando que ahora son, de verdad, "felices los cuatro".