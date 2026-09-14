Lejos del fútbol, el exitoso negocio de Lionel Messi que lleva su sello y pisa fuerte en el mercado

Además de ser uno de los futbolistas más importantes de la historia, Lionel Messi logró construir con el paso de los años un universo empresarial que trasciende ampliamente su carrera deportiva. El rosarino convirtió su nombre en una marca internacional y diversificó sus inversiones en distintos rubros, desde la hotelería y el sector inmobiliario hasta la gastronomía, las bebidas, la indumentaria y el entretenimiento.

Ahora, mientras continúa su carrera en Inter Miami, el deportista volvió a ampliar ese universo con un nuevo lanzamiento que lleva directamente su sello. Se trata de una fragancia que se suma a los productos que comercializa bajo su nombre y que ya comenzó a venderse en distintos mercados internacionales.

El nuevo negocio de Lionel Messi: una fragancia que lleva su nombre

Uno de los proyectos más recientes vinculados a la marca de Lionel Messi es Messi Night Eau de Parfum, una nueva fragancia de su línea de perfumes que forma parte de la colección Messi Fragrance. El propio futbolista presentó el producto a través de sus redes sociales y lo definió como un aroma inspirado en conceptos como la seguridad, la autenticidad y la preparación para afrontar nuevos desafíos.

Lionel Messi tiene un imperio empresarial

El lanzamiento ya tiene presencia en perfumerías internacionales y uno de los datos que más llamó la atención fue su precio. En el exterior se comercializa por alrededor de 53 dólares, mientras que todavía no existe un valor oficial confirmado para la Argentina. Tomando esa referencia y la cotización local, se estima que podría rondar los 80.000 pesos, aunque se trata únicamente de una aproximación que puede modificarse según el comercio, los impuestos, el tipo de cambio y los costos de importación.

Lionel Messi sacó una nueva fragancia

Hoteles, gastronomía, bebidas y otros negocios: el imperio de Messi

La expansión empresarial de Lionel Messi abarca diferentes áreas. Uno de sus negocios más conocidos es MiM Hotels, una cadena de hoteles boutique que cuenta con establecimientos en destinos como Sitges, Ibiza, Mallorca, Baqueira Beret, Sotogrande y Andorra. El sector gastronómico también forma parte de su cartera. En 2025 se incorporó como socio de El Club de la Milanesa, una cadena gastronómica argentina que proyecta expandirse hacia Europa.

En el rubro de las bebidas, el delantero desarrolló Más+, una marca de bebidas hidratantes que lleva su identidad y que fue pensada para posicionarse tanto en el ámbito deportivo como en el consumo cotidiano. También cuenta con L10 Wines, su línea de vinos, con la que amplió su presencia hacia el mercado vitivinícola. A esto se suman sus inversiones inmobiliarias y otros proyectos vinculados a su imagen. Entre ellos aparece Carrasco M, un desarrollo residencial de alta gama en Rosario que comparte con Ángel Di María, además de The Messi Store, su marca de indumentaria.

El nuevo negocio Lionel Messi

Lionel Messi se despidió de la Selección Argentina

El lanzamiento de llegó pocos días después de una de las decisiones más importantes de la carrera del futbolista: el anuncio de su retiro de la selección argentina. El 31 de agosto, Lionel Messi comunicó que dejaba el equipo nacional después de más de dos décadas, 207 partidos y 125 goles con la camiseta albiceleste: "Después de este tiempo que pasó desde la final, pensándolo mucho, quiero comunicarles a todos que me retiro de la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar y aparte vienen chicos muy grandes atrás que merecen estar", aclaró.

La carta de despedida de Lionel Messi

Lionel Messi cerró así una etapa histórica con la camiseta argentina, después de haber conseguido la Copa América 2021, la Finalissima 2022, el Mundial de Qatar y la Copa América 2024, además de haber sido protagonista del Mundial 2026. Mientras su etapa con la selección llegó a su fin, su carrera empresarial continúa expandiéndose en diferentes direcciones.