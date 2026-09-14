Así fue el sorpresivo bautismo de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo en Italia: “Pasaron cosas”

Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo, protagonizó un momento inesperado durante el viaje familiar a Italia. La pareja, acompañada por Aníbal Pachano y Ana Sans, convirtió su primera experiencia internacional con el bebé en una ocasión especial que incluyó una ceremonia en la región de Puglia. La jornada reunió a familiares y amigos en un entorno que reflejó coincidencias y detalles que marcaron la celebración, dejando imágenes increíbles que marcaron cómo fue el bautismo del pequeño.

Sofía Pachano sorprendió a todos con el bautismo de su hijo, Vito, en Italia

El viaje de Sofía Pachano y Santiago Ramundo a Italia se convirtió en un recuerdo inolvidable para toda la familia. Acompañados por Aníbal Pachano y Ana Sans, la pareja decidió emprender su primera travesía internacional junto a su hijo Vito, quien a sus pocos meses de vida fue bautizado en una iglesia de San Vito, en Polignano a Mare, dentro de la región de Puglia. La ceremonia no estaba prevista en los planes iniciales, pero terminó marcando un momento especial que la actriz compartió en sus redes sociales.

Sofía Pachano y Santiago Ramundo en el bautismo de su hijo, Vito

A través de sus historias de Instagram, la bailarina mostró una postal en la que se la veía junto a su pareja y su padre, mientras el sacerdote realizaba la señal de la cruz sobre la frente del bebé. Sobre esa foto escribió la frase “Pasaron cosas”, sin dar más detalles en un primer momento. Horas después, confirmó que el pequeño había sido bautizado durante el viaje, revelando que la decisión surgió de manera espontánea y estuvo acompañada por coincidencias relacionadas con el nombre del niño y el lugar en el que se encontraban.

La idea nació gracias a una amiga de Sofía Pachano, Florencia Puglia, quien, al escuchar las casualidades vinculadas con el nacimiento y el nombre del pequeño, propuso realizar la ceremonia en Italia. “Lo bautizamos acá”, fue la frase que motivó a la artista y a Santiago Ramundo a concretar el evento. No solo sugirió la posibilidad, sino que también se encargó de organizar distintos aspectos de la celebración, desde la comunicación con el sacerdote hasta la preparación de los souvenirs y la torta que acompañaron el encuentro.

El bautismo de Vito, el hijo de Sofía Pachano y los souvenirs que entregaron

Los detalles del bautismo reflejaron la participación de toda la familia. La hija de Aníbal Pachano y Ana Sans mostró los recuerdos elegidos para los invitados, unas tradicionales masas de almendra italianas, y destacó que las tarjetas fueron diseñadas por su madre. La ceremonia se completó con la presencia de los padrinos y con una foto grupal a las afueras de la iglesia, donde todos posaron sonrientes después del evento.

Preparación y recuerdos familiares: El viaje de Sofía Pachano y su hijo, Vito, a Italia

El bautismo de Vito se produjo en el marco de un viaje que había comenzado semanas antes, cuando Sofía Pachano y Santiago Ramundo decidieron animarse a viajar por primera vez con su hijo. La preparación incluyó un extenso armado de valijas, donde, además de la ropa y los accesorios del bebé, aparecieron pedidos de conocidos que viven en el extranjero. Entre los encargos figuraron productos tan diversos como dulce de leche y hasta un secador de piso, que se sumaron a los objetos de uso cotidiano del pequeño.

El bautismo de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

La escena de organización previa quedó registrada en imágenes que mostraban bolsos abiertos, accesorios desparramados y comentarios divertidos entre la pareja. Como padres primerizos, tuvieron que pensar en cada detalle para que el viaje resultara cómodo para su hijo, desde el carrito hasta los elementos necesarios para la rutina diaria. Esa preparación fue el inicio de una experiencia que terminó con un acontecimiento inesperado y significativo para toda la familia.

Durante su estadía en Puglia, la pareja aprovechó para recorrer distintos paisajes y disfrutar de unos días de descanso. El bautismo se convirtió en el centro de la visita, pero también compartieron momentos de turismo y reuniones familiares. Las imágenes publicadas por Sofía Pachano mostraron tanto la ceremonia como los instantes posteriores, donde se destacó la unión. Lo que comenzó como una travesía para disfrutar de nuevas experiencias terminó transformándose en una celebración que unió a todos.

El bautismo de Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo

Vito, el hijo de Sofía Pachano y Santiago Ramundo, protagonizó un momento inesperado durante el viaje familiar a Italia. La pareja, acompañada por Aníbal Pachano y Ana Sans, convirtió su primera experiencia internacional con el bebé en una ocasión especial que incluyó el bautismo del niño en la región de Puglia. La jornada reunió a todos sus seres queridos en un entorno que reflejó coincidencias y detalles que marcaron la celebración.

VDV