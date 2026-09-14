Nicolás Repetto vuelve a la TV con un ambicioso proyecto y reemplazará a Mario Pergolini

El universo de la televisión abierta experimenta una revolución inesperada con los movimientos recientes en la programación. Después de varios años alejado de los medios tradicionales, Nicolás Repetto, planea su retorno con un formato ambicioso que promete dar que hablar. Las negociaciones avanzaron con firmeza y los pasillos de los canales se llenaron de especulaciones sobre los cambios que se avecinan en la grilla.

El regreso de Nicolás Repetto a la tele

Nicolás Repetto: Un regreso muy esperado con la productora Kuarzo

La noticia del retorno de Nicolás Repetto genera una enorme expectativa entre los televidentes que extrañan su estilo único para conducir. Tal como informó Juan Etchegoyen: "Con producción de Kuarzo y en la pantalla de El Trece, estoy en condiciones de decir que vuelve Nicolás Repetto". El comunicador detalló, además: "Nico hará un programa de juegos después de muchos años en la televisión. Lo último que hizo fue la conducción del noticiero del mediodía en Telefe. Todavía no hay fecha de estreno pero sí está todo avanzado como confirmado".

El origen de la primicia surgió de manera casual, ya que el propio periodista manifestó: "Me enteré porque me encontré hace unas semanas con un famoso que está visitando mucho Kuarzo últimamente y preguntó qué pasaba en uno de los estudios y alguien le comentó que estaban haciendo los castings para el programa de Nico Repetto". Luego, Etchegoyen añadió: "Les escribí a dos productores muy importantes que están llevando a cabo esto pero no me respondieron aún, pero hablé con el entorno de Nico que ya me confirma este dato fuerte".

La tensa pulseada con Mario Pergolini

La llegada de Repetto trajo consigo un fuerte debate interno respecto a la grilla y los horarios estelares. En las últimas semanas circularon versiones sobre un posible reemplazo a Mario Pergolini en el codiciado prime time. Al respecto, la interna en la gerencia explotó porque nadie esperaba un movimiento de esta magnitud en esta época del año. Esta situación desató una serie de comentarios picantes y bromas públicas por parte de Pergolini, quien opinó fiel a su estilo frontal sobre los movimientos de la señal.

A pesar de los cruces y las tensiones lógicas que despierta la puja por el rating, la gerencia artística delineó estrategias para conformar a ambas figuras sin descuidar los números. La pulseada entre dos pesos pesados de la historia televisiva nacional retrotrae a los espectadores a las décadas más competitivas del medio.

El nuevo programa de Nicolás Repetto incluirá secciones innovadoras y invitados para acompañar este formato de juegos.

Nicolás Repetto: El impacto en la programación y el futuro del ciclo

El proyecto que encabeza Repetto cuenta con una superproducción destinada a marcar tendencia en materia de entretenimiento y actualidad. Los detalles finos de la propuesta se mantienen bajo estricto secreto, aunque trascendió que incluirá secciones innovadoras y grandes invitados para acompañar este formato de juegos.

La televisión actual demuestra que las grandes figuras del pasado conservan una vigencia incalculable y un imán indiscutido para los espectadores. El público aguarda con ansiedad el debut oficial para comprobar si esta ambiciosa apuesta logra cumplir con las expectativas generadas en torno a Nicolás Repetto.