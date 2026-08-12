Maluma y Susana Gómez eligieron Ibiza para unas vacaciones en familia junto a su hija

Hace rato que el éxito de Maluma trasciende lo musical. Es que además de ser uno de los artistas más escuchados, el astro colombiano disfruta de lo esencial: la familia que formó con la arquitecta Susana Gómez y su hija en común llamada Paris.

Maluma y Susana Gómez junto a su hija París.

Y a la espera de un segundo heredero que ya confirmaron que será un varón, el artista al que lo transformó la paternidad y hoy descansa en España, declaraba: “Es la experiencia más maravillosa de la vida. Esta gorda vino a cambiarnos el mundo de una manera muy positiva. La creatividad la tengo en otro nivel y siento la motivación más grande.

Tengo de todo, pero sin ustedes no tengo nada”, dijo él y ella, ya con pancita, sumó: “La vida es más bonita en familia”.