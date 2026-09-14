Abel Pintos se sumó a la interna de Tini Stoessel y su familia: Qué dijo

Abel Pintos, referente indiscutido de la música argentina, se refirió a la situación que atraviesa Tini Stoessel y su padre, y dejó en claro la complejidad que implica administrar una carrera desde temprana edad. Su visión se centra en la dificultad de equilibrar lo artístico con lo personal, en un escenario donde las tensiones familiares y las responsabilidades profesionales conviven. La participación del artista aportó su mirada sobre los conflictos de la cantante y Alejandro Stoessel por la carrera de la joven.

Abel Pintos manifestó su postura en medio del conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro

El conflicto entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro Stoessel, sigue generando repercusiones en el mundo del espectáculo. A pocos meses de la boda de la cantante con Rodrigo De Paul, la disputa familiar por contratos y administración de patrimonio sumó una nueva voz, luego de que Abel Pintos se pronunciara en una entrevista con Infama (América). El reconocido artista dejó reflexiones sobre lo difícil que puede resultar trabajar con la familia y administrar el éxito desde una edad temprana.

Abel Pintos

El artista, que comenzó su carrera profesional a los 13 años, recordó que durante sus primeros pasos trabajó junto a sus padres y que esa experiencia le permitió entender la complejidad de mezclar vínculos afectivos con decisiones económicas. “La administración del éxito en general es difícil. Es muy complejo llegar a ser, además de exitoso en lo que hacés, exitoso en la administración del éxito de lo que hacés”, expresó. Su testimonio se suma a una larga lista de artistas que atravesaron situaciones similares y que hoy separan lo personal de lo profesional.

Por su parte, Abel Pintos también señaló que, incluso con una buena relación familiar, las tensiones pueden aparecer cuando se cruzan los sentimientos con las decisiones profesionales. “No es ni feo ni lindo. Es complejo porque se mezclan las decisiones profesionales con los sentimientos”, agregó, marcando un paralelismo con la situación que atraviesa Tini Stoessel. La frase resonó en el público, sobre todo luego de los conciertos de la artista en medio de su gira FUTTTURA.

Tini Stoessel

Durante la charla, el cantante destacó las cualidades de la actriz y subrayó su trayectoria. “Tini es una chica que es muy jovencita y ya tiene muchos años de experiencia”, dijo, describiéndola como talentosa, querida, popular e inteligente. Sus palabras buscaron poner en valor la carrera de la cantante, que actualmente se encuentra en plena gira internacional. La mención del jurado de Es mi sueño (El Trece) fue interpretada como un gesto de apoyo hacia la joven, que atraviesa un momento de gran exposición.

Dinero, confianza y diferencias claras entre Tini Stoessel y su padre, Alejandro

El tema económico fue otro de los puntos sobre los que Abel Pintos se pronunció. Mientras Tini Stoessel intenta recuperar la administración de sus ingresos y derechos, el cantante reflexionó sobre las distintas concepciones que pueden existir en torno al dinero. “El dinero es importante como medio, no es un fin. Pero cada quien tiene un concepto distinto”, explicó. Según su mirada, las diferencias de criterio sobre el valor del dinero pueden convertirse en el origen de conflictos familiares.

Tini Stoessel

“Ahora, si para vos es un fin, y no un medio, entonces ahí nos vamos a desencontrar”, sentenció. Estas palabras resonaron en el contexto de la disputa entre la cantante y Alejandro Stoessel, donde se discuten contratos, sociedades y el manejo de cuentas bancarias. El conflicto se habría intensificado cuando la cantante intentó realizar una compra y descubrió que no podía disponer libremente de su propio dinero. Este episodio, según trascendió, habría motivado la sugerencia de Rodrigo De Paul de revisar sus fondos.

La disputa se complejizó aún más cuando el productor le propuso a su hija realizar una división de bienes antes del casamiento, algo que ella rechazó. Esa decisión habría sido el detonante para que Tini Stoessel sumara un administrador externo, buscando transparencia y control en la gestión de sus ingresos. Mientras tanto, Abel Pintos aportó una mirada que combina su experiencia personal con una reflexión general sobre los desafíos de los artistas jóvenes.

Abel Pintos

Abel Pintos sumó su perspectiva en torno a la situación que atraviesa Tini Stoessel, destacando la complejidad que implica sostener una carrera artística desde temprana edad y el impacto que puede tener en los vínculos familiares. Su aporte se integra a un escenario donde las decisiones profesionales y las diferencias de criterio continúan presentes. La participación del cantante refuerza el interés en un conflicto que combina música, trayectoria y relaciones personales, dejando un panorama que seguirá generando repercusiones.

VDV