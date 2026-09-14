Adiós a las cortinas tradicionales: Flor Torrente mostró el increíble antes y después de su cocina, habitación y oficina

Flor Torrente se encuentra en pleno proceso de transformación de su hogar, un proyecto que comparte entusiasmada con sus seguidores. La actriz decidió renovar sus espacios personales para adaptarlos a un concepto mucho más moderno, funcional y luminoso. En la búsqueda de su propio estilo, se inclina por el diseño minimalista y el estilo nórdico, donde cada rincón de su nueva casa está siendo pensado para transmitir paz, calidez y sofisticación. En esta gran metamorfosis estética, llegó el turno de un cambio clave que transformó por completo la atmósfera del lugar: la renovación de las cortinas tradicionales.

Flor Torrente

Adiós a las cortinas blackout: Flor Torrente apuesta por la entrada de luz natural

El gran proyecto de remodelación en la vivienda de Flor Torrente avanza con paso firme y cada decisión decorativa responde a una clara filosofía de vida: crear ambientes que transmitan paz, armonía y, sobre todo, una profunda conexión con el entorno. Para lograrlo, uno de los pasos más drásticos pero acertados que tomó la actriz fue desvincularse por completo de las cortinas blackout tradicionales. Aunque estos sistemas son ampliamente conocidos por su capacidad para aislar de forma total la iluminación exterior, Flor sintió que restaban vitalidad y dinamismo a su hogar, interrumpiendo la fluidez visual que tanto buscaba implantar en sus espacios diarios.

La decisión de erradicar este tipo de aislamiento lumínico dio paso a una apuesta contundente por la entrada de luz natural. En su lugar, la artista optó por géneros livianos, etéreos y de gran caída que permiten un filtrado suave del sol, transformando la dureza de los rayos directos en un resplandor cálido y envolvente que abraza cada habitación. Al permitir que la claridad exterior penetre de manera constante durante el día, las áreas comunes no solo lucen visiblemente más amplias, sino que adquieren una atmósfera sumamente acogedora.

La cocina, su habitación y su oficina se vuelven espacios luminosos y conectados con el exterior, pero que siguen protegiendo la intimidad de la pareja dentro del hogar. Además, la transición fluida de la luz solar a lo largo de las horas resalta las maderas claras, las paredes y sus colores naturales, y las texturas del mobiliario, consolidando ese anhelado espíritu de renovación constante y frescura minimalista que hoy define su nuevo refugio personal.

Adiós a las cortinas blackout: Flor Torrente apuesta por la entrada de luz natural

El antes y el después de la cocina, oficina y habitación de Flor Torrente

La renovación de cortinas, sacando de foto el blackout, ocurrió en tres de las habitaciones más concurridas por Flor Torrente y su novio, Santiago Slapak, con quien convive, y por los visitantes que se nutren de luz y paz en la nueva casa de la actriz. Primero, en la cocina-comedor, un espacio clave para el encuentro diario, el ventanal en L que se tapaba de la entrada de luz por las viejas cortinas cedió a un diseño óptimo donde la luz resalta la limpieza de las líneas modernas del amoblamiento.

Por su parte, la habitación experimentó un cambio radical hacia la serenidad. El espacio mutó de una atmósfera opaca y en proceso de instalación a un dormitorio principal radiante, donde los textiles claros del tendido de cama y las sutiles cortinas de arrastre en tonos neutros enmarcan un ventanal que conecta de forma directa con el jardín exterior, maximizando el confort y el descanso.

Sin embargo, el sector que rompió con todos los esquemas tradicionales y se convirtió en el centro de todas las miradas fue la oficina personal de Flor. En este rincón dedicado a la creación y la concentración, la artista decidió dejar de lado los colores neutros para arriesgarse con una propuesta cargada de carácter, personalidad y audacia. Rompiendo con la monotonía visual, apostó firmemente por teñirla de rojo absoluto mediante la colocación de unas imponentes cortinas bordó traslúcidas. El impacto estético de esta elección es total: cuando el sol impacta sobre el ventanal, el espacio de trabajo se baña en una intensa iluminación carmesí que estimula la creatividad y redefine las reglas del diseño de interiores contemporáneo.

Con este impactante despliegue de diseño y originalidad, la artista consolida una profunda renovación que invita a decirle adiós a las cortinas tradicionales. De esta manera, Flor Torrente no solo transformó radicalmente la estética visual de su cocina, habitación y oficina, sino que demostró que el verdadero confort nace de animarse a jugar con la luz, las texturas y los colores.

A.E