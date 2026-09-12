La escapada romántica de Martita Fort y Juan Manuel Ramírez a Mendoza: guerra de nieve y muchas risas

Martita Fort decidió regalarse una pausa romántica en la provincia de Mendoza junto a su flamante pareja, Juan Manuel Ramírez. Después de consolidar su noviazgo frente a las cámaras, la joven eligió el imponente paisaje cuyano para disfrutar de unos días a puro relax, risas y bajas temperaturas. Con una agenda que combina exposición mediática y momentos de intimidad, la hija del empresario Ricardo Fort compartió postales inolvidables que cautivaron de inmediato a sus seguidores, por su espontaneidad y buen sentido del humor.

Martita Fort y Juan Manuel Ramírez en Mendoza, súper enamorados

Martita Fort: Del streaming al pie de la Cordillera

La historia de amor entre Martita Fort y el joven uruguayo dio un paso decisivo durante una emisión en vivo del ciclo de streaming Blender at Night, conducido por José María Listorti. Allí, entre bromas y la complicidad habitual del estudio, Ramírez tomó el micrófono para hacerle la pregunta que todos esperaban: "¿Querés ser mi novia?". Sin dudarlo, la influencer aceptó la propuesta con un rotundo "sí" que selló el vínculo ante miles de espectadores virtuales.

Casi en simultáneo con este blanqueamiento oficial, ambos armaron las valijas para emprender una escapada exprés hacia tierras mendocinas, demostrando que la química entre ellos traspasa la pantalla y se fortalece en cada destino que eligen visitar juntos.

Martita Fort: Juegos de nieve y moda western en la montaña

Lejos de la ciudad, el grupo de amigos y la flamante pareja aprovechó al máximo el manto blanco que cubría los caminos cordilleranos. La cuenta oficial de Instagram de la modelo reflejó el costado más lúdico de la escapada con un divertido video donde ambos protagonizaron una espontánea guerra de bolas de nieve en plena ruta.

Marta Fort estilo western

Entre risas y un clima de total distensión, Marta impuso tendencia con un arriesgado outfit invernal de estética western: un tapado oversize de piel sintética en tono camel, jeans clásicos y un sombrero cowboy coronado con detalles exclusivos que acapararon todos los elogios. Por su parte, Juan Manuel optó por un conjunto urbano y descontracturado de abrigo en tonos grises, complementando a la perfección la postal romántica que ofreció la imponente naturaleza mendocina.

Martita Fort y Juan Manuel Ramírez: Complicidad, viajes y nuevos horizontes

Esta escapada relámpago a Mendoza ratificó el gran momento personal que atraviesa la mediática en su día a día. Tras compartir travesías internacionales que incluyeron paradas en Miami, Las Vegas y los parques de Disney, la pareja encontró en las bellezas argentinas el escenario ideal para afianzar su noviazgo.

Entre paisajes nevados, estancias cálidas y la complicidad de un amor que nació casi como un juego de streaming, Martita Fort demuestra que transita una etapa de plenitud absoluta, siempre lista para encarar nuevos desafíos profesionales sin descuidar los momentos de felicidad junto a quien hoy conquistó su corazón.