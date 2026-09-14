Quiénes son y a qué se dedican los hijos de Paula Trapani: Joaquín, Milena y Delfina

Paula Trapani es una de las figuras más respetadas del periodismo argentino, habiendo construido una sólida trayectoria en los medios tradicionales desde la década de 1990. Desde ser conductora de noticieros hasta sumarse a magazines, demostró una notable capacidad de adaptación. Sin embargo, lejos de los flashes de los estudios de televisión, la comunicadora priorizó un camino enfocado en su rol de madre y en la preservación de su intimidad familiar. En ese espacio privado, resguardado de la exposición cotidiana, consolidó su refugio más valioso junto a Sebastián Loketek, y sus tres hijos Joaquín, Milena y Delfina.

Paula Trapani y sus hijos Joaquín, Milena y Delfina

La historia de amor de Paula Trapani y Sebastián Loketek

La historia de amor entre Paula Trapani y Sebastián Loketek se remonta a finales de la década de 1990. Se conocieron en una etapa de alta exposición para la periodista, logrando un flechazo inmediato que los llevó a formalizar su compromiso con un casamiento en 1999. Sebastián es un prestigioso economista y empresario argentino, reconocido en el ámbito corporativo internacional por haberse desempeñado como Managing Director de Bank of America en el Cono Sur . A diferencia de la alta exposición mediática de su esposa, él siempre mantuvo un perfil sumamente bajo, alejado por completo de los flashes y las cámaras de televisión.

Fruto de este sólido matrimonio nacieron tres hijos en común: el primogénito, Joaquín, quien nació en 2003; la segunda de los hermanos, Milena, nacida en 2006; y finalmente la menor, Delfina, nacida en octubre de 2011. A lo largo de más de dos décadas, el vínculo de la pareja transitó una dinámica particular, marcada por diversas crisis y separaciones que los llevaron en algunos periodos a vivir en casas separadas. Sin embargo, el profundo afecto mutuo y la prioridad de sostener el bienestar de sus tres hijos funcionaron como el motor principal para recomponer la pareja en reiteradas ocasiones.

Paula Trapani, Sebastián Loketek y sus hijos Joaquín, Milena y Delfina

Así es la vida de los hijos de Paula Trapani: Joaquín, Milena y Delfina

Lejos de los flashes y las cámaras, la vida de los tres hijos de Paula Trapani se desarrolla entre la libertad de elección y el resguardo de la intimidad familiar. A pesar de haber crecido con una madre que es una figura pública en el periodismo argentino, los jóvenes trazaron sus propios caminos, que van desde el sector corporativo hasta el universo artístico. "Son muy independientes y evidentemente es la manera que tengo de criarlos porque los tres son así. No son demandantes sino que resuelven. Tengo un vínculo muy cercano con los tres, pero no necesitan que esté al lado todo el tiempo. Me gusta darles herramientas para fomentar su independencia y dejarlos ser", reveló la conductora en una entrevista íntima en La Nación.

El hijo mayor del matrimonio es Joaquín Loketek, quien actualmente transita sus veintitantos años. Joaquín personifica el perfil más hermético y reservado de la familia, una característica que comparte directamente con su padre, Sebastián Loketek. Prácticamente no existen registros de él en los eventos del espectáculo ni apariciones en las redes sociales. Se sabe que está enfocado en su formación académica universitaria y en proyectar su futuro profesional, lejos de la exposición masiva. En el 2019, en una entrevista con Infobae, su madre lo caracterizó como el que más le daba "dolores de cabeza preocupantes".

"Es un chico que se ha mandado las suyas. Primero te planteás tu maternidad. Qué pasa cuando vos le querés dar confianza y rienda suelta y hasta dónde tenés que estar controlando o cuidando. Igual creo que como filosofía general lo más importante es darles mucho amor y que no duden jamás de eso, la incondicionalidad, y saber que aunque en momentos se rebelen y se quieran hacer los duros, saber que siempre pueden contar conmigo y que siempre estoy para escucharlos", expresó tajante sobre el cuidado de él.

Paula Trapani y sus hijas Milena y Delfina

La segunda hija es Milena Loketek, nacida en el 2006 y quien mantiene un perfil mucho más público. La joven con más de 2 mil seguidores en su cuenta abierta de Instagram decidió volcar su futuro hacia el universo del arte y el entretenimiento, mostrando una fuerte vocación por la música y la expresión corporal. Se dedica activamente al estudio de la comedia musical en el Instituto Argentino de Musicales, asiste a exigentes clases de danza y tiene como gran hobby tocar el piano. En ocasiones, acompaña a su mamá como modelo de importantes marcas, junto a su hermana.

En una entrevista íntima concedida a La Nación en octubre del 2020, la periodista definió la personalidad de la joven con palabras de profundo orgullo pero también con una sincera autocrítica materna: “Es la hija fácil, que nunca te causa un problema... A veces me pregunto si le doy suficiente atención porque no genera ninguna preocupación”. Ambas comparten una relación sumamente compinche, realizando viajes solas y asistiendo juntas a entregas de premios de la industria.

Finalmente, la integrante más pequeña de la familia es Delfina Loketek, quien nació en octubre de 2011. La menor de los hermanos reparte sus días entre las obligaciones del colegio y sus pasiones desconocidas. Al igual que Joaquín, se mantiene lejos de la mirada pública, con solo 300 seguidores en su cuenta de Instagram. Sin embargo, la conductora reveló en aquella entrevista a La Nación: "A Joaco le gusta romper los límites, es cuestionador, y Delfi todavía es chica, pero es rebelde".

Paula Trapani y sus hijas Milena y Delfina

La realidad actual de Joaquín, Milena y Delfina refleja la diversidad de intereses que conviven dentro del hogar que construyeron Paula Trapani y Sebastián Loketek. Mientras el primogénito y la menor se mantienen bajo un estricto anonimato, la segunda de los hermanos potencia su faceta artística en la comedia musical.

A.E