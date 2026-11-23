El universo de la moda vuelve a reunir dos nombres que marcaron distintas épocas: Rihanna y Lady Di. La cantante es la protagonista de la campaña 2027 de Christian Dior para uno de sus accesorios más emblemáticos, el mismo que la princesa de Gales convirtió en un clásico durante los años noventa. En esta nueva propuesta, la firma francesa apuesta por una estética más íntima y natural, en la que la maternidad y los vínculos familiares tienen un lugar destacado, lejos de las producciones tradicionales de lujo.

Rihanna protagoniza junto a su hija menor la campaña de la cartera Lady Dior inspirada en Lady Di

Rihanna: una producción íntima junto a su pequeña de un año

En la serie fotográfica difundida en colaboración entre la cuenta oficial de la marca y el perfil de la cantante (@badgalriri), Rihanna comparte el protagonismo absoluto con Rocki Irish Mayers, su tercera hija y la menor de la familia que formó junto al rapero A$AP Rocky, quien apenas tiene un año de edad. Las postales desatan un verdadero furor digital —superando el millón de "me gusta" en la publicación compartida por la artista— y revelan la complicidad cotidiana entre madre e hija sin artificios.

En las tomas más comentadas, retratadas tanto en un elegante blanco y negro como en cálidos tonos tierra, ambas lucen camperas de cuero negro a juego. Mientras en una de las capturas la intérprete besa con dulzura la frente de su beba, en otra posa mirando a cámara con medias oscuras translúcidas, sosteniendo a Rocki sobre su regazo junto a una versión mini en color rosa pastel de la emblemática cartera, adornada con un delicado moño.

Rihanna y su hija Rocki Irish para Dior

La campaña también incluye una imagen en la que Rihanna posa desnuda mientras sostiene a su hija y utiliza la cartera de cuero negro acolchado para cubrir parte de su cuerpo. El video que acompaña el lanzamiento tiene música del compositor nigeriano Fela Kuti. Además, la artista comparte una reflexión sobre la identidad y las distintas facetas de una mujer: “Una dama es un prisma. De una manera que la luz brilla a través de un prisma y se convierte en multidimensional, y cada color se realiza en un ángulo diferente. No hay una manera de definirnos realmente”, expresa en el mensaje que acompaña la campaña.

Lady Dior: el origen real y el valor de un accesorio legendario

Detrás de este despliegue visual late la historia de una pieza que nació en 1994 bajo el nombre original de Chouchou, diseñada por Gianfranco Ferré. El destino de aquel diseño cambió para siempre en septiembre de 1995 durante una visita de Diana de Gales a París para la inauguración de una retrospectiva sobre Paul Cézanne en el Grand Palais. En aquella ocasión, la entonces primera dama francesa Bernadette Chirac le obsequió un ejemplar exclusivo confeccionado por los talleres de la firma. El flechazo resultó inmediato: la princesa quedó fascinada con su estructura rígida, sus asas redondeadas, los dijes metálicos con las letras de la casa y el característico pespunte cannage, inspirado en las sillas de estilo Napoleón III que Christian Dior utilizaba en sus primeros desfiles en la Avenue Montaigne.

Lady Di con la icónica cartera

Lady Di llevó el bolso de manera inseparable en giras oficiales —incluido su recordado paso por la Argentina en noviembre de 1995— y en 1996, con su autorización expresa, la firma rebautizó oficialmente la creación como Lady Dior en su honor. Hoy, esa misma joya de la marroquinería conserva su estatus como objeto de deseo y pieza de inversión dentro del mercado del lujo. En las boutiques europeas e internacionales de la marca, los modelos clásicos confeccionados en piel de cordero oscilan actualmente entre los 5.500 y los 6.200 euros (alrededor de 6.000 a 7.000 dólares según su tamaño, ya sea mini, mediano o grande). En tanto, las ediciones especiales en materiales exóticos como piel de lagarto o pitón superan fácilmente los 8.000 e incluso alcanzan los 15.000 euros, mientras que los ejemplares históricos ligados directamente a la princesa llegaron a subastarse por cifras récord cercanas a los 325.000 dólares.

En detalle, la cartera Lady Dior de la firma francesa

Dior y Rihanna: Una nueva etapa creativa para la maison con sello propio

El desembarco de esta campaña marca además un punto de inflexión institucional dentro de la casa parisina, ya que lleva la firma de Jonathan Anderson en la dirección creativa global de las líneas femenina, masculina y de alta costura, un puesto que asumió en 2025 para renovar los archivos históricos de la etiqueta con una mirada fresca y conceptual. Al colocar a Rihanna y a su hija en el centro de la escena, Anderson propone un puente generacional entre la aristocracia clásica de los años noventa y la cultura pop actual, demostrando que los símbolos de la moda cobran verdadera vigencia cuando dialogan con la vida real de las mujeres.

Rihanna y su hija para Dior

El vínculo entre la empresaria detrás de Fenty y la etiqueta francesa acumula más de una década de hitos: en 2015 marcó historia al convertirse en la primera embajadora negra de la firma y, en 2024, asumió el rol estelar como imagen de la emblemática fragancia J'adore en los jardines del Palacio de Versalles. Ahora, al sumar el universo de los accesorios de culto junto a la pequeña Rocki Irish, Rihanna consolida una alianza estratégica que redefine el lujo moderno desde la autenticidad, el legado familiar y una libertad estética sin precedentes.