Tiphaine Auzière, la hija de Brigitte Macrón, repite la historia de su madre y presenta a su novio, un joven de 22 años

Tiphaine Auzière, la hija menor de Brigitte Macron, presentó públicamente a su nueva pareja y revolucionó a la prensa francesa. La abogada, de 42 años, está de novia con Antoine Lecomte, de 22, un estudiante de Administración de Empresas y fanático del kitesurf. La diferencia de edad entre ambos despertó rápidamente la atención y trazó un paralelismo con la historia de su madre y el presidente Emmanuel Macron.

Tiphaine Auzière presentó a su nuevo novio, Antoine Lecomte

Tiphaine Auzière, la hija de Brigitte Macron, presentó a su novio, 20 años menor

El noviazgo entre Tiphaine Auzière y Antoine Lecomte quedó expuesta durante una escapada de la pareja a la capital de Países Bajos. Ambos compartieron fotografías del viaje en sus redes sociales, pero el joven acompañó una de sus publicaciones con una frase que sorprendió a sus seguidores: “48 horas en Ámsterdam con la señora”. Si bien ninguno reveló detalles sobre cuándo comenzó el romance, las imágenes confirmaron la relación.

Según develaron los medios franceses, Lecomte tiene 22 años y, además de estudiar Administración de Empresas, desarrolla una carrera vinculada al deporte. Es competidor de kitesurf y en 2025 consiguió una medalla de bronce en un torneo internacional realizado en Vietnam.

Antoine Lecomte es deportista y estudiante de Administración de Empresas en Francia

El joven también incursionó en el mundo empresarial con un proyecto relacionado con el kitesurf. Tal como trascendió en las últimas horas, vive en Le Touquet, una localidad ubicada en la costa norte de Francia y que tiene un fuerte vínculo con la familia Macron.

La ciudad ocupa un lugar importante en la vida de Brigitte y Emmanuel Macron, ya que la pareja tiene allí una segunda residencia. La presencia de Antoine Lecomte en ese destino, por lo tanto, suma otro punto de conexión con el entorno familiar de Tiphaine.

Cabe mencionar que, antes de hacer pública su relación con Antoine Lecomte, Tiphaine Auzière mantuvo durante 15 años un relación con Antoine Choteau, un médico gastroenterólogo. Juntos tuvieron dos hijos y si bien no se casaron, en 2010 firmaron un pacto civil de solidaridad en Francia, que equivale en la Argentina en una Unión Convivencial.

Ahora, a sus 42 años, la abogada se muestra feliz por su nuevo amor, en una historia que, en cierto punto, vuelve a ponerla en paralelo con la de su madre. Al igual que Brigitte Macron, inició una relación con un hombre menor que ella, una coincidencia que no pasó inadvertida para la prensa francesa.

Tiphaine Auzière, la hija menor de Brigitte Macron, es abogada y escritora

Brigitte Macron y su historia de amor con Emmanuel: el inesperado paralelismo con Tiphaine Auzière

Aunque ambas parejas atravesaron circunstancias muy diferentes, la relación de Tiphaine Auzière con un hombre 20 años menor inevitablemente recuerda a la historia de Brigitte Macron y Emmanuel Macron.

La exprofesora y el Presidente de Francia se conocieron en 1993, cuando ella tenía 39 años y era docente de teatro y literatura en el colegio jesuita La Providence, de Amiens. Él era uno de sus alumnos y tenía, por entonces, 15 años. La hija de Brigitte, Laurence, además, compartía aula con el actual mandatario francés.

La cercanía entre ambos comenzó durante los ensayos de una obra de teatro de Eduardo De Filippo. Con el tiempo, el vínculo se transformó en una relación sentimental que generó un fuerte conflicto en el entorno de ambos. Brigitte estaba casada con André-Louis Auzière y era madre de tres hijos, mientras que Emmanuel todavía era adolescente.

Emmanuel y Brigitte Macron se conocieron cuando ella tenía 39 años y él 15

Los padres del líder político decidieron que viajara a París para intentar poner distancia entre ambos. Sin embargo, el vínculo continuó y el Presidente mantuvo el contacto con Brigitte durante los años siguientes. Finalmente, ella se divorció de Auzière en 2006 y el 20 de octubre de 2007 se casó con Macron.

La pareja llegó a convertirse en una de las más conocidas de la política internacional. La diferencia de edad, de casi 25 años, fue uno de los aspectos más comentados de su relación y también dio lugar, a lo largo del tiempo, a cuestionamientos y burlas de carácter sexista.

Emmanuel y Brigitte Macron se casaron en 2007

Casi dos décadas después de su casamiento, la historia de Tiphaine Auzière y Antoine Lecomte vuelve a poner el foco sobre las relaciones con una marcada diferencia de edad dentro de la familia Macron. Aunque las circunstancias son diferentes y ambos son adultos, el paralelismo con la historia de Brigitte y Emmanuel resultó inevitable para la prensa francesa.

En el caso de Tiphaine, el romance se conoció a través de las redes sociales, donde la pareja compartió imágenes de su viaje a Ámsterdam. Por ahora, tanto la abogada como el joven mantienen los detalles de su relación en privado, mientras su aparición conjunta ya despertó la curiosidad de millones de franceses.