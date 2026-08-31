Juliana Awada marca tendencia con su look de media estación: jean, sweater tejido y blazer oversized

Juliana Awada no solo gestiona su vida cotidiana con gracia, sino que también maneja su imagen con absoluta maestría, convirtiéndose en una referente indiscutida de estilo. En una reciente historia de Instagram compartida tras su paso por Suiza para realizarse un tratamiento de longevidad, la ex primera dama posó frente a un espejo luciendo un outfit que representaba la definición perfecta de la elegancia sin esfuerzo aparente.

Juliana Awada mostró un look básico para media estación

Combinando prendas puramente atemporales con sutiles toques de tendencia, ella lograba un equilibrio impecable entre comodidad y sofisticación, ideal para afrontar los vaivenes térmicos de la media estación. Su elección demostraba que el secreto principal no radicaría en poseer un armario repleto de piezas extravagantes, sino en saber cómo combinar elementos de alta calidad y otorgarles un giro personal muy distintivo.

El blazer oversized de Juliana Awada: La pieza maestra

El elemento protagonista del estilismo fue, sin lugar a dudas, el blazer de proporciones generosas. Lejos de la silueta rigurosamente ceñida que reinaba durante décadas pasadas, la tendencia oversized llegó para quedarse, y Awada la adoptó con naturalidad. Este tipo de abrigo, caracterizado por sus hombros marcadamente estructurados y su corte amplio, posee una rica historia dentro de la industria textil.

Juliana Awada apostó por básicos que no pasan de moda

Popularizado masivamente durante los años ochenta como un claro símbolo de poder femenino en el ámbito laboral, el blazer de inspiración masculina evolucionó hasta transformarse en un básico versátil. En el conjunto de Awada, la prenda en tono verde oliva funcionaba como una segunda piel, aportando una formalidad medida sin restarle nada de comodidad. Su caída fluida demostraba ser una herramienta ideal para elevar cualquier outfit cotidiano.

La fórmula de Juliana Awada: Tejidos y denim

Debajo del abrigo principal, la empresaria optó por una combinación sumamente ganadora compuesta por un sweater tejido de ochos y unos jeans rectos. El suéter, confeccionado en un tono gris y con una textura de punto muy pronunciada, aportó la calidez necesaria y un toque rústico que contrastó con la elegancia del blazer.

Los tejidos artesanales resultaron fundamentales en la historia del diseño, ofreciendo confort absoluto a lo largo de las distintas generaciones. Por otro lado, los pantalones de jean, presentados en un azul lavado y de corte recto, equilibraron perfectamente la silueta general y sumaban un aire relajado. Esta dualidad de texturas logró que la propuesta visual resulte sumamente atractiva, dinámica y moderna.

El detalle del look de Juliana Awada: un bolso XXL, jean, suéter y Blazer oversized

Juliana Awada: Claves de estilo

Para finalizar su estilismo urbano, la diseñadora eligió accesorios que marcaron una gran diferencia estética. Se destacó especialmente un bolso grande de cuero trenzado, una pieza sofisticada que añadió un nivel superior de diseño artesanal. Los complementos en tonos tierra reforzaron siempre la armonía general de un conjunto de entretiempo. En cuanto al make up, ella apostó por el pelo suelto con movimiento natural y un rostro casi sin maquillaje visible, buscando la frescura absoluta.

La impronta de Juliana Awada demostró una vez más que la elegancia radica en la naturalidad y en la elección inteligente de los básicos. Ya sea marcando tendencia con piezas relajadas o proyectando una imagen fresca y cuidada tras sus rutinas de bienestar en Europa, la empresaria consolida su lugar como referente de estilo y tendencia.