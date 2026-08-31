La respuesta de Antonela Roccuzzo a la carta de despedida de Messi: "Quizás algún día nuestros hijos entiendan lo enorme de tu historia"

Este lunes Lionel Messi se despidió definitivamente de la camiseta de la selección argentina con una carta a mano en la que repasó sus 20 años con la Albiceleste y explicó los motivos detrás de una decisión que, según reconoció, le “duele en el alma”. Tras sus palabras, Antonela Roccuzzo le dedicó un extenso mensaje en redes sociales, donde destacó el camino recorrido y el orgullo que siente por la historia que construyeron juntos.

Lionel Messi anunció su salida de la Selección Argentina

La despedida de Lionel Messi llegó después de una extensa trayectoria con la selección, marcada por momentos difíciles y el sueño cumplido de levantar la Copa del Mundo. En su mensaje, el capitán también agradeció el cariño recibido durante estas dos décadas y aseguró que, a partir de ahora, acompañará al equipo “como uno más”, alentando desde afuera.

La carta de despedida de Lionel Messi a la Selección argentina

“Fue una decisión que dolió y duele en el alma, pero entiendo que es el momento”, expresó Lionel Messi. También recordó que siempre dejó todo por la camiseta argentina, incluso durante los años en los que los resultados no acompañaron: “Amo, amé y amaré siempre estar en la Selección. Me vacié, ya no tengo más para dar”, sostuvo el esposo de Antonela Roccuzzo.

Lionel Messi se despide de la camiseta albiceleste

Después de repasar todo lo vivido, el eterno capitán aseguró sentirse orgulloso por los momentos que pudo compartir junto a sus compañeros y cerró su carta con un mensaje que resumió su vínculo con el país: “Gracias Dios por hacerme argentino. ¡Vamos Argentina!”. Sus palabras generaron una inmediata reacción de su esposa, quien eligió recordar no solo los logros deportivos, sino también todo lo que hubo detrás de ellos.

El mensaje de Antonela Roccuzzo tras la despedida de Messi

“Qué orgullo verte cerrar esta etapa”, comenzó Antonela Roccuzzo en su publicación. “Fueron tantos años, tantos momentos, tantas alegrías y también tantos golpes. Te vi sufrir, caer y levantarte. Te vi seguir cuando las cosas no salían y volver a intentarlo siempre”, escribió. Luego, puso el foco en uno de los aspectos que considera más importantes de toda esta historia: que sus hijos hayan sido testigos de cerca del esfuerzo de su padre: “Pero hay algo de toda esta historia que me emociona especialmente: que nuestros hijos hayan crecido viéndola de cerca”, apuntó.

Antonela Roccuzzo reaccionó a la despedida de Lionel Messi

“Quizás algún día entiendan realmente lo enorme de tu historia. Hoy simplemente están orgullosos de su papá”, agregó. Para cerrar, Antonela Roccuzzo también destacó la persona que hay detrás de los títulos y los momentos históricos: “Y yo estoy orgullosa de vos. De tu camino, de todo lo que superaste y, sobre todo, de la persona que estuvo detrás de cada uno de esos momentos”. Con ese mensaje, acompañó a Lionel Messi en el cierre de una etapa que ambos atravesaron durante dos décadas y que quedó marcada para siempre por los triunfos, las dificultades y los sueños cumplidos.