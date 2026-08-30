La nueva vida de Luciana Aymar a los 49 años: una mudanza, dos hijos y un negocio inspirado en su carrera

Luciana Aymar transita una nueva etapa en su vida. Retirada del hockey desde 2014, la 8 veces elegida como mejor jugador del mundo, se mudó a Chile donde fundó un hogar junto a un reconocido tenista y amplió su mundo laboral, con proyectos y empresas vinculadas al deporte y a su historia dentro de Las Leonas.

La vida de Luciana Aymar hoy

El amor cruzado por la cordillera y el hogar familiar

Luciana Aymar vive en Santiago de Chile, junto al ex tenista Fernando González, uno de los más reconocidos de aquel país. Juntos tuvieron dos hijos, Félix y Lupe y, según se puede ver en sus redes sociales, dedican gran parte de su tiempo a ellos, compartiendo todo tipo de momentos. Sin embargo, la mejor jugadora de la historia del hockey de la Argentina, tiene un presente en el que ha sabido desarrollar diferentes empresas, fuera de su rol en la familia.

Luciana Aymar y su famila en Chile

Hoy en día, la Leona es accionista de la firma Women4Sports. La idea de esta empresa es acercar a nuevos deportistas a sponsors y agentes. Además, realiza diferentes acciones para dar a conocer historias de los mismos, como es el caso de Épicas, un libro que lanzaron junto a una importante editorial y que buscó que se conozca la vida de 80 mujeres que realizan diferentes deportes en Chile.

La experiencia de Luciana Aymar se refleja en Women4Sports

Luciana Aymar convirtió su historia en Las Leonas en una nueva oportunidad de carrera

En su perfil de Instagram, Luciana Aymar escribió: "Ex Jugadora de Hockey Profesional | Speaker en Liderazgo". Esta nueva faceta, significa que brinda su servicio a empresas y da charlas sobre el liderazgo, basándose en lo que le tocó vivir como deportista. Así, la histórica referente de Las Leonas, vuelca toda su experiencia real sobre resiliencia, manejo de la presión y motivación en las charlas que da.

De la misma forma, ha sido elegida embajadora de diferentes marcas y se encarga de seguir a las nuevas generaciones del seleccionado femenino de hockey sobre césped. Sin ir más lejos, se la pudo ver en la final que Argentina le ganó Países Bajos este sábado, que les permitió alcanzar la tercera estrella y coronarse como campeonas del mundo.

Lejos del hockey, Luciana Aymar combina la maternidad y los negocios

Aunque se haya alejado de la actividad profesional, Luciana Aymar sigue vinculada al deporte, tanto como embajadora y referente como empresaria. Además de eso, se instaló en Chile, donde formó una familia junto a su marido, Fernando González y sus dos hijos, Félix y Lupe