Karen Rocher, Perito Grafóloga: “La carta de Lionel Messi tiene una lucha interna entre lo racional y lo emocional y eso le genera angustia”

Lionel Messi anunció su retiro de la Selección argentina a través de una carta de puño y letra que publicó en su cuenta de Instagram. En exclusiva para CARAS, Karen Rocher, directora de Graformar y Perito Grafóloga, analiza el escrito que compartió el mejor jugador de todos los tiempos, para revelar qué hay detrás de las palabras que volcó al papel, sus sentimientos y el momento que pasaba al escribirla.

La lucha interna que revela la carta de Lionel Messi

Karen Rocher es Grafoanalista y Perito Grafóloga, tiene más de 40 años de experiencia y actualmente se desempeña como Directora de Graformar (Ig: Graformar), un centro de formación en Grafología. A partir de la carta de Lionel Messi, en la que anunciaba su renuncia a la selección argentina, conversó con CARAS para analizar todo lo que hay detrás de ese escrito de puño y letra, los sentimientos que invadieron al mejor de todos los tiempos y qué se puede esperar para su futuro.

Karen Rocher.

En primera instancia, la especialista explica los motivos que llevaron a Lionel Messi a publicar y mostrar la carta de puño y letra, en lugar de una simple publicación de Instagram, cómo se podría esperar en esta época. “Es una letra que refleja las emociones de él en el momento en el que escribe. No es lo mismo apretar las letras de un teclado que trasladar lo emocional al trazo. Él se está conectando con lo que dice, a quiénes dirige eso. Hay una conexión neuronal y afectiva más grande, por eso lo hace así”, asegura.

Luego, pone el foco en los sentimientos que pueden haber invadido a Lionel al momento de escribir. “Retoca mucho, hay una tachadura. En general esto tiene que ver con ansiedad, con una lucha interna entre lo racional y lo emocional que le genera angustia, que le estruja un poco el corazón”, añade y sostiene que eso “Se ve en toda esa irregularidad”

La carta de Lionel Messi.

El análisis de la letra con la que Lionel Messi escribió la carta de despedida

Más allá del contenido y la manera de escribir, la forma en la que Lionel Messi arma cada una de las letras que componen sus palabras, también muestran lo que pasa. “Es una letra rítmica, con mucho movimiento, con algunas irregularidades, donde predomina la emoción sobre la razón. Es algo espontáneo, que él necesita volcar de lo que está sintiendo”, sentencia Karen Rocher.

En la misma línea, la especialista explica que, aunque se trata de una hoja con renglones, con el espacio para escribir ya pautado, se pueden ver diferentes tamaños de letras o palabras que suben, que bajan y que bailan por cada uno de esas líneas. Esto responde a querer controlar la situación, los impulsos y las emociones, esa lucha interna a la que se enfrenta. “Es un cambio muy grande. Pero no pierde el orden. Él va para adelante”, añade.

Los rasgos acerados y el futuro de Lionel Messi

En un análisis profundo, la especialista se centra en los rasgos acerados, letras que terminan en punta. “Eso tiene que ver con la rapidez, con las reacciones rápidas y la agilidad en las ideas. Como ir hacia adelante (...) Las barras de la T y las zonas superiores en la E, por ejemplo, se van hacia arriba, van hacia la derecha y suben, también acerados. Eso tiene que ver con combatividad, con la energía puesta para superar obstáculos”, continúa y asegura: “Él va a ir hacia adelante y si tiene que pelear con lo que sea, va a pelear”.

La publicación de Lionel Messi.

Karen Rocher explica que estas interpretaciones no se dan por un solo signo, sino que se tiene que ver el entorno en el que se encuentran esos signos. En el caso de Lionel Messi, esto se sostiene por los ángulos en su trazo. “Hay triángulos, fíjate en las letras A, que son triángulos. Los ángulos tienen que ver con la resistencia también. Esta resistencia donde él dice ‘No me voy a dejar vencer. Lo que se ponga en el camino lo voy a superar’”, revela.

Por último, la especialista se centra en las O, que es una letra que tiene que ver con “la comunicación y el compromiso afectivo”. “En este caso están cerrados o abiertas hacia la izquierda. Eso muestra que es una persona sumamente reservada con todo lo que atañe a lo íntimo. Él se va a mostrar más vulnerable y compartir lo que siente con las personas más cercanas, con ese núcleo allegado, con los que considera que hay una unión fuerte. Sino, es sumamente reservado”, concluye.

Lionel Messi se despidió de la selección argentina.

De esta manera, Karen Rocher, Grafoanalista y Perito Grafóloga, analiza la carta que Lionel Messi escribió para anunciar su retiro de la Selección argentina. Un texto que muestra mucho más de lo que se puede ver a simple vista y que deja claro los sentimientos y el momento que enfrenta el mejor jugador de todos los tiempos.

Agradecimientos: @Graformar