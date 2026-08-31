¿Estás en busca de una guía para saber cómo te irá en el amor, la salud, el dinero y el trabajo durante el día de hoy, 31 de agosto de 2026? ¡Has llegado al lugar indicado! Descubre lo que el horóscopo diario tiene para ti y prepárate para lo que el universo tiene preparado.

Te presentamos el pronóstico diario de tu signo en el horóscopo, para que estés preparado y no te tomen por sorpresa los eventos del día. De signo en signo, descubre todo lo que los astros tienen reservado para ti y adéntrate en la lectura del zodiaco.

Horóscopo de hoy, 31 de agosto de 2026: signo por signo, qué dicen los astros

Cuál es el horóscopo de Aries (21 de marzo - 19 de abril) para hoy

El lunes arranca con bastante movimiento y te va a pedir que pongas el foco en lo verdaderamente importante. En el trabajo, evitá querer resolver todo de golpe: ordenar prioridades te va a ayudar a avanzar mucho más. En el amor, una charla pendiente puede abrir la puerta a un entendimiento. Si estás soltero, alguien puede llamar tu atención cuando menos lo esperes.

Cuál es el horóscopo de Tauro (20 de abril - 20 de mayo) para hoy

Vas a sentir la necesidad de bajar un cambio y recuperar un poco de estabilidad. Es un buen día para ocuparte de cuestiones económicas y poner en orden esos temas que venías postergando. En lo sentimental, buscá hablar desde la calma y no desde el orgullo. Un gesto simple puede acercarte mucho a la persona que querés.

Tauro

Cuál es el horóscopo de Géminis (21 de mayo - 20 de junio) para hoy

Tu cabeza va a estar a mil y vas a tener varias ideas dando vueltas al mismo tiempo. Aprovechá esa energía para encarar proyectos, reuniones o conversaciones importantes. Eso sí: tratá de no comprometerte con más de lo que realmente podés hacer. En el amor, una sorpresa o un mensaje inesperado puede cambiarte el humor.

Cuál es el horóscopo de Cáncer (21 de junio - 22 de julio) para hoy

El comienzo de la semana te encuentra más sensible e introspectivo de lo habitual. Algunas situaciones del pasado pueden volver a tu cabeza, pero no necesariamente para complicarte, sino para ayudarte a cerrar una etapa. En el trabajo, confiá más en tu intuición. En el amor, necesitás sentir que del otro lado también hay ganas de construir.

Cuál es el horóscopo de Leo (23 de julio - 22 de agosto) para hoy

Tenés una energía ideal para tomar la iniciativa y hacerte escuchar. Si hay una decisión que venís dando vueltas, el lunes puede ser un buen momento para avanzar. En lo laboral, tu esfuerzo empieza a ser reconocido. En el amor, vas a estar magnético y con ganas de disfrutar; aprovechá para salir de la rutina y compartir un buen momento.

Cuál es el horóscopo de Virgo (23 de agosto - 22 de septiembre) para hoy

El lunes te encuentra con ganas de tener todo bajo control, pero no todo va a depender de vos. Intentá no cargar con responsabilidades ajenas y concentrarte en lo que realmente podés resolver. En las relaciones, una conversación sincera puede despejar una duda que venía dando vueltas. Buen momento para organizar tus próximos pasos.

Virgo

Cuál es el horóscopo de Libra (23 de septiembre - 22 de octubre) para hoy

Vas a buscar equilibrio, pero algunas situaciones te van a obligar a tomar partido. No tengas miedo de decir lo que pensás, siempre que lo hagas con respeto. En el trabajo pueden aparecer nuevas propuestas o una oportunidad para demostrar lo que sabés hacer. En el amor, alguien puede estar esperando que seas un poco más claro con tus sentimientos.

Cuál es el horóscopo de Escorpio (23 de octubre - 21 de noviembre) para hoy

Tu intuición va a estar especialmente afilada y te va a permitir detectar rápidamente qué personas y situaciones te hacen bien. No ignores esas señales. En lo laboral, mantené la estrategia y evitá entrar en discusiones innecesarias. En el amor, el lunes puede traer una definición: algo que estaba en duda empieza a mostrar hacia dónde va.

Cuál es el horóscopo de Sagitario (22 de noviembre - 21 de diciembre) para hoy

Necesitás movimiento y nuevos desafíos para no caer en la monotonía. El inicio de la semana puede traer una propuesta interesante, aunque antes de aceptar vas a tener que evaluar bien los detalles. En lo sentimental, una salida improvisada puede convertirse en un momento especial. Si estás solo, mantenete abierto a conocer gente nueva.

Cuál es el horóscopo de Capricornio (22 de diciembre - 19 de enero) para hoy

El lunes te invita a poner los pies sobre la tierra y ocuparte de tus objetivos. Vas a tener una mirada práctica para resolver un problema que venía complicándote. En cuestiones de plata, evitá gastos impulsivos y pensá a largo plazo. En el amor, mostrar un poco más de lo que sentís puede fortalecer un vínculo importante.

Cuál es el horóscopo de Acuario (20 de enero - 18 de febrero) para hoy

Tu creatividad va a estar en uno de sus mejores momentos. Una idea que parecía difícil de concretar puede empezar a tomar forma si te animás a dar el primer paso. En el trabajo, no descartes una propuesta diferente a lo que venías imaginando. En el amor, necesitás espacio, pero también demostrarle al otro que estás presente.

Acuario

Cuál es el horóscopo de Piscis (19 de febrero - 20 de marzo) para hoy

El comienzo de la semana puede encontrarte con las emociones a flor de piel. Tratá de no absorber los problemas de quienes te rodean y reservate un rato para vos. En el trabajo, una tarea que parecía complicada puede resolverse más fácilmente de lo que imaginabas. En el amor, un gesto de cariño puede devolverte tranquilidad y confianza.