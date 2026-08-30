Florencia Peña abrió las puertas de su casa en Salta y mostró su impresionante galería y jardín: “Como es adentro es afuera”

Florencia Peña lleva un tiempo intentando alejarse de las polémicas. Tras su desvinculación de Luzu, la actriz dejó de aparecer tanto en las redes sociales y decidió centrarse en sus exitosos proyectos. Sin embargo, en las últimas horas, dejó ver la impresionante vista que tiene desde su casa en Salta.

Florencia Peña en su casa de Salta.

Florencia Peña abrió las puertas de su casa en Salta

Florencia Peña decidió compartir un poco de su vida privada. A través de sus redes sociales, la actriz abrió las puertas de su casa en Salta y mostró la impresionante vista que tiene, rodeada de naturaleza. “Como es adentro es afuera”, añadió.

En el video, que apenas dura unos segundos, se puede ver una galería de madera gigante y techada, con varios espacios para sentarse. Debajo de ella aparece su piscina, con reposeras similares a las de un hotel de lujo, y, tras ella, se pueden apreciar las montañas, en un terreno inmenso, lleno de naturaleza y verde.

Así es la casa de Florencia Peña en Salta por dentro

No es la primera vez que Florencia Peña muestra su casa en Salta. Sus redes sociales suelen ser testigo de diferentes momentos de la vivienda que construyó junto a su marido y de la que se muestra especialmente orgullosa.

En uno de los últimos videos que compartió, se pueden ver pisos de lapacho que conducen al amplio e iluminado living comedor, que cuenta con un imponente juego de sillones en colores claros. Detrás de él aparece una mesa de madera con bancos a modo para compartir con amigos. El estilo es rústico y el lugar está plagado de lámparas de grandes dimensiones, además de los ventanales que recorren todo el espacio y que ya se podían suponer por la galería que da a su jardín.

El jardín y la piscina de Florencia Peña en Salta

El jardín que rodea a la casa de Florencia Peña se destaca por su gran tamaño y su continuidad sobre montañas y una laguna cercanas. A su vez, la artista colocó una gran pileta en medio del patio, donde colocó uno de sus budas junto a distintos muebles para tomar sol y pasar el día en familia y con sus amigos más cercanos.

La piscina de Florencia Peña.

La estatua budista que descansa junto a la piscina.

De esta manera, Florencia Peña abrió las puertas de su casa de Salta y la galería que lleva a su impresionante jardín. Un espacio moderno, pero rústico, que se encuentra rodeado de naturaleza, espacios verdes y con un de esas vistas que quitan el habla.