Las últimas palabras de Silvina Luna en televisión, a tres años de su muerte: “Creo en mí y creo en Dios”

Silvina Luna repasó en 2023, en su última aparición pública, pocos meses antes de su fallecimiento, aspectos de su vida que marcaron su recorrido personal y profesional. Desde la infancia en Rosario hasta la decisión de instalarse en Buenos Aires, relató experiencias que reflejan cómo construyó su identidad y los desafíos que enfrentó en distintos momentos de su trayectoria. Su relato incluyó recuerdos familiares, vivencias escolares y la manera en que fue encontrando un camino propio en medio de cambios que definieron su historia.

La última aparición televisiva de Silvina Luna, meses antes de su muerte

A tres años de la muerte de Silvina Luna, aún resuena el recuerdo que compartió durante su última aparición televisiva, a semanas de su última internación. Con un relato sincero, habló de etapas de crecimiento, de las exigencias de su carrera y de la manera en que transitó los cambios que la vida le presentó. Sus palabras dejaron ver cómo distintas experiencias se fueron enlazando en un recorrido que combinó trabajo, aprendizajes y momentos de búsqueda personal.

Silvina Luna

El 21 de mayo de 2023, la actriz se presentó en La Peña del Morfi (Telefe), donde compartió una entrevista con Georgina Barbarossa. La modelo habló de sus primeros años en Rosario y de la relación con sus padres: “Se casaron muy jóvenes, tenían 22 años, a los 23 me tuvieron a mí y tenían muy poquitas herramientas para dar amor. Venían de una vida bastante complicada los dos”. También recordó los episodios de que sufrió en la escuela: “Me hacían bullying porque salía en una publicidad allá en Rosario. Me corrían, me encerraban en el baño... En su momento fue fatal”.

Durante su adolescencia, Silvina Luna decidió mudarse a Buenos Aires para iniciar su carrera artística. “Llegué a los 17 años y trabajé de todo en Buenos Aires. Me iba a los castings en tren. Mi viejo no me pasaba un mango, solo el primer mes, y después yo tenía que seguir viviendo”, relató. En ese recorrido mencionó la influencia de su madre, según contó, desde que su mamá selo inculcó y acompañó en cada decisión que tomada: “Después me blanqueó que ella siempre quiso ser vedette, así que terminé cumpliendo los sueños de mi mamá”.

Silvina Luna en La Peña del Morfi

En la entrevista también reflexionó sobre la presión estética y las decisiones que la llevaron a someterse a cirugías. “Tenía una inseguridad de que no me creía suficiente con lo que tenía, y era un montón. Buscaba la valía fuera de mí. Pero, más allá de la decisión que tomé, del otro lado me encontré con un psicópata. Me lo explicó como algo sencillo, no invasivo y sin consecuencias adversas”. Además, reveló que lo que vivió la llevó a cambiar de idea: “Después de lo que me pasó, no tengo ganas de hacerme nada que no sea aceptar mi cuerpo como es”.

Silvina Luna reveló, en su última aparición pública sus deseos de ser madre

Durante su aparición en el programa de entretenimientos, Silvina Luna compartió detalles sobre el tratamiento médico que atravesaba, marcado por la diálisis y la presencia de una bacteria que complicaba el proceso de trasplante de riñón. “El año pasado estuve casi medio año internada. Cuando me dijeron que mis riñones no funcionaban y que el paso era la diálisis, dije: ‘Vamos por eso’. Esa máquina me está ayudando a vivir”. También describió cómo alternaba días en los que se sentía bien y llena de energía, mientras que otros tenían distintos dolores, lo que la llevaba a no querer hacer nada.

Silvina Luna con su hermano Ezequiel

En este sentido, la exparticipante de Gran hermano 2001 destacó el apoyo de su hermano Ezequiel: “Mi hermano es una bendición. De chica yo era re madre y estaba pendiente de él; ahora él me está apoyando y cuidando a mí. Con que venga a casa, me dé un abrazo o me prepare una comida, me ayuda a salir de estar pensando todo el día en esto”. Sus palabras reflejaron la importancia de los vínculos familiares en medio de sus complicaciones de salud.

A pesar de las exigencias de su estado de salud, Silvina Luna se tomó un momento para hablar de sus proyectos a futuro y de su deseo de ser madre. “Hice una promesa de que, si sale todo bien después del trasplante, vamos a ver... Sería capaz de adoptar para devolver todo el amor que recibo a un hijito”. La actriz también profundizó en su búsqueda espiritual, vinculada a las enseñanzas que plasmó en su libro Simple y consciente. “Básicamente creo en mí por todas las batallas que tuve que enfrentar a lo largo de mi vida, y después creo en Dios”, reflexionó.

Silvina Luna, a tres años de su muerte, dejó en televisión palabras que hoy se recuerdan como parte de su legado. En aquella última aparición habló de su infancia en Rosario, de los desafíos que enfrentó al llegar a Buenos Aires y de las decisiones que marcaron su carrera. También reflexionó sobre la presión estética, los tratamientos médicos y la importancia de los vínculos familiares en medio de la enfermedad. Sus palabras sintetizaron una mirada que unió fortalezas personal y espiritualidad en cada etapa vivida.

VDV