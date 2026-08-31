Los consejos de Nicole Neumann a sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, para que puedan seguir sus pasos

Nicole Neumann vivió un gran momento personal al presenciar cómo sus hijas, Indiana, Allegra y Sienna, que comparte con el exfutbolista Fabián Cubero heredaron su pasión por el mundo de la moda y la alta costura. En una reciente entrevista concedida al ciclo "Implacables", la reconocida top model confesó su profunda alegría y detalló los consejos precisos que les brindó a las adolescentes en esa etapa de iniciación profesional, a pesar de que la menor de ellas todavía no debutó formalmente como modelo. "Me da orgullo, son un montón de sentimientos", expresó la figura sobre esa emocionante vivencia familiar.

Nicole Neumann, orgullosa al ver a sus hijas sobre las pasarelas

Nicole Neumann: El arte de pisar la pasarela con actitud

La top model prefirió no corregir en exceso los andares de las adolescentes, permitiendo que vivieran su propia experiencia en los desfiles sin presiones excesivas. Sin embargo, Nicole Neumann admitió que les otorgó directrices clave para manejar los nervios frente a los fotógrafos, las cámaras y el público presente. "Les digo que no se intimiden con toda la gente que hay a los costados y créanse ahí arriba las más reinas de todas", señaló la conductora sobre la actitud indispensable para brillar.

Indiana y Allegra Cubero desfilaron para Luján Sáez

Amparadas por el linaje materno, las hermanas Indiana y Allegra deslumbraron recientemente al desfilar juntas para la diseñadora Luján Sáez en el prestigioso evento BAFWEEK, realizado en el predio de La Rural. Además, Allegra sumó un hito trascendental al brillar con luz propia en el circuito de la alta costura tras participar en el exclusivo desfile de la colección del reconocido diseñador Laurencio Adot en el Alvear Icon Hotel, durante la séptima Gala Anual Benéfica de la Fundación Paolini. Estas destacadas participaciones ratificaron que el talento generacional pisó fuerte en la industria fashion y prometió una continuidad brillante sobre las principales tarimas del país.

Nicole Neumann, Allegra Cubero y el diseñador Laurencio Adot

Tradiciones de belleza y el amor por los animales by Nicole Neumann

Muchas personas imaginaron que el universo de la estética, el maquillaje profesional y las cremas importadas formó parte central y estricta de la crianza cotidiana en su hogar. Ante esta creencia popular, la rubia aclaró que no pasa todo el día pendiente de la imagen, aunque sus hijas demuestran un gran entusiasmo por probar productos de belleza. "Obviamente sí, les encanta el maquillaje, les encantan las cremas, prueban todo", aseguró la empresaria sobre el vínculo cotidiano de las adolescentes con el cuidado personal.

A pesar de compartir esos gustos vinculados al mundo de la moda y la cosmética, la experta fashionista destacó que lo que verdaderamente la enorgulleció fue inculcarles a Indiana, Allegra y Sienna el respeto absoluto y el amor genuino por los animales y la vida de campo.

Entre destellos de cámaras y risas compartidas, la consagrada figura coronó una etapa inolvidable al ver a sus herederas desplegar sus alas en el universo fashion. Aquella charla íntima de Nicole Neumann con sus hijas dejó en claro que, más allá de los consejos sobre estilo y pasarelas, el verdadero triunfo reside en el amor incondicional y en la complicidad construida día a día.