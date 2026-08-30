La vida de Mariana Muzlera, la mamá de Tini, después de separarse de Alejandro Stoessel: segundo plano, negocio en suspenso y defensa clara

Durante muchos años, Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel, eligió mantenerse alejada de los medios y preservar un perfil bajo, pese a que el padre de la artista, el productor Alejandro Stoessel, es una de las figuras reconocidas de la industria. Sin embargo, puertas adentro, tuvo un papel fundamental en la vida profesional de su hija, ya que estuvo a su lado desde los primeros pasos en el mundo del espectáculo y la acompañó durante distintas etapas de su crecimiento artístico.

Ahora, el conflicto familiar que la cantante mantiene con su padre volvió a ponerla bajo la mirada pública. En medio de las versiones sobre una auditoría vinculada al manejo del patrimonio de la intérprete, la empresaria también quedó involucrada en la polémica. A este episodio se suma una situación que protagonizó, cuando llamó accidentalmente a Yanina Latorre durante una transmisión en vivo de Sálvese Quien Pueda (SQP), por América TV.

TIni Stoessel junto a su mamá Mariana Muzlera | Instagram

Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel: asistente personal y defensora de su familia

Mariana Muzlera es oriunda de Buenos Aires y siempre eligió mantener un perfil bajo, alejada de la exposición mediática y de los medios de comunicación. Sin embargo, su relación con Alejandro Stoessel la vinculó indirectamente con el mundo de la televisión y el espectáculo.

La pareja se conoció cuando Mariana tenía apenas 17 años. Después de varios años de noviazgo, decidieron casarse en 1995 y comenzaron una historia que se extendió durante 27 años. Fruto de esa relación nacieron sus dos hijos, Martina -conocida artísticamente como Tini Stoessel- y Francisco.

Mariana Muzlera junto a sus hijos Tini y Francisco de niños | Instagram

Con el paso del tiempo, Mariana tuvo un papel fundamental en los primeros años de la carrera artística de su hija. Cuando la cantante comenzó a dar sus primeros pasos en la actuación como protagonista de la serie infantil Violetta, su mamá se convirtió en una de sus principales acompañantes. Durante esa etapa se desempeñó como su asistente personal y estuvo a su lado en shows, grabaciones, viajes y distintos eventos vinculados con la ficción que marcó el inicio de su carrera internacional.

Alejandro Stoessel y Mariana Muzlera junto a sus hijos Martina y Francisco | Instagram

En 2022, después de casi tres décadas de matrimonio, Mariana y Alejandro decidieron separarse. A partir de entonces, ambos mantuvieron un vínculo cordial, especialmente por sus dos hijos y por la carrera profesional de la ídola juvenil, que continuó siendo un punto de encuentro entre ellos. Incluso después de la separación, Muzlera estuvo presente durante uno de los momentos de salud más delicados del productor y no dudó en respaldarlo públicamente, tanto en su rol de padre como en su trayectoria profesional. En un mensaje enviado a Intrusos (América TV), destacó: “Alejandro es el mejor papá del mundo y, como profesional, no creo que haya otro igual. No existe un tipo más honesto; es impecable, con valores, ética y moral indiscutibles”.

TIni Stoessel y Francisco junto a su mamá Mariana Muzlera | Instagram

El perfil emprendedor de Mariana Muzlera, la mamá de Tini Stoessel

En paralelo a su rol como acompañante de la carrera de Tini Stoessel, Mariana Muzlera también incursionó en el mundo empresarial. En 2021 formó parte de Tierra de Pecados, una marca dedicada al diseño y comercialización de bikinis y trajes de baño que comenzó a promocionarse con fuerza a través de las redes sociales.

La firma no habría sido un proyecto exclusivamente de la mamá de la solista. En una entrevista publicada en noviembre de ese mismo año, la actriz Ximena Fassi contó que trabajaba junto a dos amigas que tenían la firma y que ella se ocupaba de la parte administrativa. Poco después, Muzlera comenzó a ser identificada públicamente como una de las caras vinculadas al emprendimiento.

Mariana Muzlera | Instagram

La propuesta incluía distintos modelos de mallas y buscaba transmitir un mensaje asociado a la libertad, la aceptación y la diversidad, alejándose de los estereotipos vinculados a los cuerpos. Para darle visibilidad a los diseños, la marca contó con la exposición de figuras como Tini Stoessel, Yanina Latorre, Jimena Barón y Carolina Baldini.

Asimismo, también utilizó sus propias redes sociales para mostrar las prendas. En 2022, por ejemplo, compartió fotos desde Miami en las que lució diferentes modelos, principalmente en tonos nude. Por aquel entonces, los precios de las bikinis generaron algunos cuestionamientos en redes, aunque el emprendimiento continuó ofreciendo alternativas de pago.

Con el paso de los años, fue perdiendo presencia pública. Si bien el emprendimiento todavía figura asociado a su perfil de la famosa red social de la camarita, la cuenta específica de la marca no registra nuevas publicaciones desde el 2024.

Mariana Muzlera junto a sus hijos cuando eran chiquitos | Instagram

A pesar de mantener un perfil discreto, Mariana Muzlera continúa dejando en claro el fuerte vínculo que mantiene con sus hijos. En sus redes sociales conserva fotos junto a ellos y, especialmente, distintas muestras del inmenso amor que siente por Tini. Su última actualización del feed de Instagram fue a comienzos de año, con motivo del cumpleaños de su hija.

Más allá de la separación de Alejandro Stoessel, mantiene una postura firme cuando se trata de su familia. Con el paso del tiempo, demostró que, aun cuando las circunstancias personales cambiaron, su prioridad continúa siendo acompañar, cuidar y defender a su familia. Esa actitud también quedó reflejada en distintas oportunidades en las que salió públicamente en defensa de la imagen pública del productor, dejando en claro el lugar central que ocupa para ella. En definitiva, puede mantenerse alejada de los medios, pero cuando se trata de sus hijos o de proteger a su familia, no duda en levantar la voz.