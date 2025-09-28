A poco más de dos semanas del grave accidente de moto que sufrió, Thiago Medina continúa internado en el hospital Mariano y Luciano de la Vega de Moreno. En medio de la preocupación de sus familiares, su hermana Camila Deniz reveló un gesto esperanzador sobre la recuperación del exparticipante de Gran Hermano.

La hermana de Thiago Medina reveló un gesto clave en su recuperación

Camila Deniz, la hermana de Thiago Medina, reveló un gesto clave en su recuperación del joven de 22 años que protagonizó un violento choque con su moto el pasado 12 de septiembre. La exparticipante de Cuestión de Peso (El Trece) sorprendió al contar la reacción que tuvo el influencer cuando lo visitó en el hospital Luciano y ariano de la Vega de Moreno.

Camila Deniz y Thiago Medina

En una entrevista con Cortá por Lozano (Telefe), Camilota relató cómo son las visitas al hospital y destacó pequeñas reacciones de Thiago que para ella significan mucho. “El otro día lo fui a ver y tiene un brillo, se nota. Está postrado, nos escucha”, contó. Además, remarcó que su hermano logró darle respuestas sutiles: “Yo le hablaba y como que pestañeaba y me guiñaba un ojo”.

La exparticipante de Cuestión de Peso explicó que intenta mantenerlo conectado con todo lo que lo espera afuera. “Le digo que las bebés lo esperan, que Dani lo espera, que estamos en unión y que tenemos muchos proyectos”, expresó el viernes pasado. Sus palabras buscan transmitirle fortaleza y recordarle que tiene motivos para aferrarse a la vida.

Thiago Medina

Por su parte, Daniela Celis, expareja de Thiago y madre de sus dos hijas, este domingo compartió en las redes sociales un nuevo parte médico donde informó que el joven presentó “mejorías en su cuadro respiratorio”. En ese sentido, escribió: "Se encuentra con recuperación de su estado general. Con mejoría de los parámetros respiratorios bajo maniobras para salir de la asistencia respiratoria mecánica, en trabajo conjunto de los equipos de cirugía, terapia intensiva, kinesiología y nutrición. Continúa sin requerimiento inotrópico, y con parámetros estables, bajo cobertura antibiótica".

Parte médico de Thiago Medina

Mientras tanto, la familia de Thiago Medina sigue apelando a la solidaridad de la gente con rezos y mensajes de apoyo. Para ellos, cada pequeño gesto del joven es un signo de esperanza en un camino que saben será largo y complejo. “Confiamos en que va a salir adelante”, aseguró Camila Deniz, convencida de que su hermano escucha y responde a quienes más lo quieren.