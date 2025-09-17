Quiénes son los conductores de los Premios Martín Fierro 2025

Los Premios Martín Fierro 2025 son evento más esperado por los famosos y los fanáticos de la televisión argentina. APTRA va revelando los detalles de a poco, haciendo crecer la emoción de todos los espectadores al momento de llegar el día. Sin embargo, muchos se cuestionaron quiénes tomarán el importante rol de conducir y presentar algunas de las ternas que se entregaran en la noche. Es así como lo dieron a conocer, y las opiniones comenzaron a correr.

¿Quién es el conductor encargado de los Martín Fierro 2025?

El próximo lunes 29 de septiembre, se llevarán a cabo los Premios Martín Fierro 2025, donde la televisión argentina será premiada y sus diferentes programas compiten por la terna mayor. La 53° edición se emitirá por la pantalla de Telefe, desde el Hilton Buenos Aires, que se vestirá elegante para recibir a los agasajados y a sus invitados especiales. El encargado de llevar adelante la programación y de presentar algunas ternas será, nuevamente, Santiago del Moro.

El conductor de Gran Hermano ya tomó este rol en múltiples ediciones, incluyendo la del 2024. Además, es uno de los más premiados: tres ocasiones de los Martín Fierro del 2016 y 2018, dos premios Tato del 2013 y 2015; y dos veces en los premios Konex en 2019. A su vez, recibió la terna mayor en los Martín Fierro de Radio de Oro, en el 2022/4. En sus redes sociales, no duda en compartir algunos de los detalles de lo que se espera en esta nueva edición, generando aún más expectativas para el evento.

Santiago del Moro se une a los conductores de este año, como Iván de Pineda en la alfombra roja del 2024 y 2025, Karina Mazzocco en los premios de Cable 2024 y Teatro 2025; y Pamela David y Luis Novaresio en los Martín Fierro de Radio 2025. Por otro lado, se une a los históricos conductores de la entrega como Mirtha Legrand, en la ceremonia en 1992, y Susana Giménez, quien condujo la entrega en 1995.

De esta manera, Santiago del Moro será el nuevo conductor de los Martín Fierro 2025. Entre algunos de los nominados de esta edición, se destaca LAM, Gran Hermano, La Peña del Morfi y Ariel en su Salsa. Entre la ficción, Margarita, Iosi, el espía arrepentido, y El Encargado, y actores como Isabel Macedo y Guillermo Francella, también ocupan su lugar. El listado fue centro de comentarios de los usuarios de las redes sociales, quienes muchos apuntaron contra algunos nombres.

