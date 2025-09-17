Uno por uno, todos los Martín Fierro que Susana Giménez ganó en su carrera

Susana Giménez es, desde hace más de cuatro décadas, un sinónimo de la televisión argentina. Su figura está asociada con la espontaneidad, los sketches humorísticos, los sorteos millonarios y el glamour que encendía cada noche con su icónico programa Hola, Susana. Pero además de rating y anécdotas, la diva de los teléfonos construyó una carrera coronada diversos premios; entre ellos: los Martín Fierro otorgados por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

A lo largo de su vasta carrera en el ambiente artístico, logró consagrarse como un verdadero ícono televisivo, razón por la cual estos reconocimientos son parte fundamental de su historia y también una postal de su vigencia.

Susana Giménez | Twitter

Susana Giménez: de actriz a diva indiscutida de la televisión

El primer contacto de Susana Giménez con la estatuilla otorgada por los Premios Martín Fierro fue en 1970, cuando brillaba como actriz de comedia en Matrimonios y algo más. Aquel reconocimiento público como Revelación no sólo le abrió puertas, sino que confirmó que la artista podía ir mucho más allá del papel de vedette para convertirse en una figura integral de la pantalla. La prensa de aquel entonces destacaba su carisma y su habilidad para conectar con las audiencias, algo que se transformaría, años después, en su sello distintivo.

La década del noventa fue el trampolín hacia la cima. Hola Susana, su programa de entretenimientos, era líder absoluto de audiencia y multiplicaba premios. APTRA la distinguía casi año tras año como Mejor Conducción Femenina, mientras el ciclo se llevaba el galardón a Mejor Programa de Entretenimientos, superando a El Show de Videomatch y Almorzando con Mirtha Legrand. No obstante, el gran momento llegó en 1995, cuando la conductora recibió el Martín Fierro de Oro, un hito que la consolidó como la máxima estrella de la televisión nacional.

Con el comienzo del nuevo milenio llegaron otros reconocimientos: Susana Giménez recibió un Martín Fierro especial por trayectoria en los medios de comunicación y en el ambiente artístico y, más adelante, el codiciado Martín Fierro de Platino, reservado solo para quienes ya tienen el de Oro. Cada gala era un espectáculo dentro del espectáculo: vestidos impactantes, decenas de flashes de los paparazis, comentarios de expertos en modas y tendencias y un público que esperaba ver a la diva en su máximo esplendor. Por su parte, la diva argentina siempre agradecía con frases espontáneas e impronta única que se volvían titulares.

Susana Giménez junto a Luis Ventura | Twitter

Casi cincuenta años después de haber obtenido la primera estatuilla, en 2018, sumó un galardón especialmente emotivo: el Martín Fierro de la Gente, el cual es votado únicamente por la gente. Ese premio fue la confirmación de que su popularidad atravesaba generaciones e incluso hasta la misma tecnología que la colocaba en nuevas formas de comunicación: las plataformas digitales. La web 2.0 hizo que el nombre de Susana Giménez siguiera resonando en el imaginario colectivo convirtiéndose en un fenómeno transversal que va más allá de los formatos televisivos analógicos.

A comienzos de esta década, en 2022, APTRA volvió a homenajearla con el Martín Fierro de Brillantes, un premio excepcional para trayectorias sobresalientes. Era su segundo reconocimiento de esta índole, un galardón que pocas celebridades cosechan y que refuerza la idea de que su nombre es una marca registrada. En esta oportunidad, la protagonista se emocionó en el escenario al repasar los recuerdos de su carrera y compartirlos con quienes la acompañaron durante décadas.

Susana Giménez | Twitter

Hoy, con más de 22 premios Martín Fierro en su haber, Susana Giménez no solo es una estrella consagrada, sino también un símbolo de permanencia, renovación e impronta. Cada estatuilla refleja un capítulo distinto de una historia que sigue escribiéndose pese a los impasses e intermitencias televisivas. En cada gala, Susana transforma el ritual de los premios en un espectáculo propio, donde las miradas se vuelcan a su imponente figura, dejando huellas en todos los que conforman el mundo audiovisual.

NB