Martín Fierro 2025: cómo y dónde verlo en vivo

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA) confirmó que los Premios Martín Fierro 2025 se celebrarán el lunes 29 de septiembre próximo. El lugar elegido para la gran gala será el Hotel Hilton, en Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un espacio que ya fue sede en ediciones anteriores y que brinda la elegancia y capacidad necesarias para reunir a las principales figuras del espectáculo nacional. La conducción de la 53° edición estará a cargo de Santiago del Moro, quien volverá a liderar la ceremonia por tercer año consecutivo.

Martín Fierro 2025 | Twitter

El evento premiará lo más destacado de la televisión argentina, incluyendo producciones de ficción, periodismo, realities, grandes espectáculos y más. Entre los nominados figuran programas y figuras que vienen marcando tendencia en pantalla, lo que hace prever una noche cargada de emoción, expectativas y sorpresas. Además, como cada año, habrá momentos especiales de homenaje a figuras que han dejado huella, tanto ante como detrás de cámara. La gala funcionará también como un reflejo de los cambios que atraviesa el medio adaptado a transmisiones digitales, con nuevas producciones, nombres emergentes y la consolidación de las ya clásicas personalidades del ambiente.

Horario y Televisación de los Martín Fierro 2025

En cuanto al horario, la alfombra roja abrirá sus puertas unas horas antes de la ceremonia formal para permitir la llegada de invitados, entrevistas y la expectativa mediática. Aunque APTRA hasta el momento no divulgó públicamente la hora exacta en que comenzará la transmisión, fuentes ligadas al espectáculo aseguran que el horario previsto rondaría entre las 20 y las 21 horas. Se espera que, como suele ser habitual, la previa esté a cargo de móviles de los programas de espectáculos, debido a que será realizado un día hábil, como así también se sumarán coberturas a través de plataformas digitales.

Los espectadores podrán ver la entrega de los Premios Martín Fierro 2025 en vivo por Telefe, canal que ostenta los derechos oficiales de emisión televisiva del evento. Además, para quienes prefieran verlo por internet, Telefe habilitará su plataforma de streaming, MiTelefe, posibilitando ver la ceremonia en tiempo real o acceder a contenidos relacionados una vez que se hayan apagado las cámaras del canal de aire.

Estatuilla de los Premios Martín Fierro | Twitter

Para quienes prefieran otras sintonías y tengan servicios de cable o televisión digital, existirá acceso a la señal de Telefe mediante las compañías de Telecentro y DirecTV; asimismo, también se espera que haya cobertura en alta definición donde esté disponible. En tanto, los televidentes del extranjero podrían seguir la ceremonia mediante acuerdos de distribución regional o vía plataformas digitales, dependiendo de la zona. En Uruguay, por ejemplo, se podrá sintonizar por Canal 10.

El valor simbólico de esta megafiesta trasciende la mera entrega de las célebres estatuillas: se trata de una celebración de la producción nacional, de la diversidad de géneros televisivos y de la labor de quienes trabajan frente y detrás de cámara. Periodistas, actores, productores, conductores, géneros televisivos, todos ellos competirán en diferentes categorías con un jurado que promete ser de lo más exigente. En la edición de 2025, se vislumbra una mezcla entre tradición y renovación, con apuestas que buscan captar audiencias jóvenes sin perder la identidad del tradicional espectáculo argentino. La red carpet se transformará en un desfile de estilos, personalidades y declaraciones, mientras que la ceremonia formal promete momentos emotivos, discursos esperados, invitados especiales y sorpresas artísticas.

Martín Fierro 2025 | Twitter

De esta manera, los Martín Fierro 2025 se convertirán en un escenario que combinará glamour, labor televisiva, emoción y reconocimiento. El lunes 29 de septiembre Telefe promete llevar a cabo una fiesta única llena de sorpresas y rostros que todos esperan ver, convirtiéndose desde 1959, en el galardón más prestigioso de la televisión y la radio en Argentina.

NB