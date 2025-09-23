En qué canal pasan los premios Martín Fierro 2025

Este 29 de septiembre se llevará a cabo la 53° edición de los Premios Martin Fierro, una de las premiaciones más esperadas por el mundo artístico y periodístico. El evento reúne a los nominados a las 27 categorías, quienes esperan llevarse la estatuilla otorgada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).

Con la conducción de Santiago del Moro esta nueva emisión del evento tendrá lugar en el Hotel Hilton, en Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un espacio que ya fue sede en ediciones anteriores.

En qué canal se podrán ver los Martín Fierro 2025

Cómo todos los años, el evento de los Martín Fierro 2025 comenzará con una transmisión de la alfombra roja a partir de las 19 hs, en el que se mostrará la llegada de los invitados, luciendo sus looks, uno de los momentos emblemático de las premiaciones. A partir de las 21 hs comenzará la gala con la conducción de Santiago Del Moro.

Este año, la transmisión estará a cargo de Telefe por lo que podrá verse en vivo en la sintonía de Televisión Digital Abierta (TDA) en el canal 34, en Flow en el 10 y en DirecTV en el 137. Asimismo, la plataforma de streaming del canal, Mi Telefe también estará disponible para seguir la gala minuto a minuto. De esta forma, se podrá vivir en vivo la especial premiación que además contará con show en vivo.

Todos los nominados de los Martín Fierro 2025

Mejor reality

Cantando 2024 (América TV)

Gran Hermano 2024 (Telefe)

Expedición Robinson (Telefe)

Tato, el ganador de Gran Hermano

Mejor jurado

Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Telefe)

Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (América TV)

El Gran Premio de la Cocina -eltrece

Interés general

La noche de Mirtha (eltrece)

Nara que ver (el nueve)

Susana Giménez (Telefe)

Noticiero nocturno

América Noticias (América)

Telefe Noticias (Telefe)

Telenoche (eltrece)

Labor periodística femenina

Carolina Amoroso (eltrece)

Soledad Larghi (América )

Romina Manguel (El nueve)

Gisele Sousa Dias (Telefe)

Labor periodística masculina

Rodolfo Barili (Telefe)

Nelson Castro (eltrece)

Claudio Rígoli (El Nueve)

Magazine

DDM (América TV)

Mañanísima (eltrece)

Cortá por Lozano (Telefe)

A la Barbarossa (Telefe)

Mejor big show

Bake Off famosos (Telefe)

La noche perfecta (eltrece)

Noche al Dente (América)

Labor conducción femenina

Juana Viale (eltrece)

Wanda Nara (Telefe)

Verónica Lozano (Telefe)

Susana Giménez (Telefe)

Mariana Fabbiani (América)

Pamela David (América)

Juana Viale, nominada a los Premios Martín Fierro

Labor conducción masculina

Darío Barassi (eltrece)

Iván de Pineda (Telefe)

Santiago del Moro (Telefe)

Guido Kaczka (eltrece)

Mejor panelista

Diego García Sáez (El Nueve)

David Kablin (El Nueve)

Luis Bremer (América)

Pía Shaw (Telefe)

Mejor programa de entretenimientos/Juegos

Ahora Caigo (eltrece)

Escape Perfecto (Telefe)

Los 8 Escalones (eltrece)

Los 8 escalones fue nominado a "Mejor programa de entretenimientos"

Mejor cronista

Cecilia Insinga (eltrece)

Roberto Funes Ugarte (Telefe)

Oliver Quiroz (América)

Daniel Roggiano (Telefe)

Mejor programa humorístico

Bendita (El Nueve)

Pares de Comedia (Net)

Pasó en América (América)

Mejor actor protagonista en ficción

Guillermo Francella (El Encargado - eltrece)

Gabriel Goity (El Encargado - eltrece)

Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa - eltrece)

Mejor actriz protagonista de ficción

Isabel Macedo (Margarita – telefe)

Natalia Oreiro (Santa Evita y Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)

Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)

Mejor programa periodístico

A la tarde (América)

GPS (América)

LAM (América)

LAM fue nominado como "Mejor programa periodístico"

Mejor programa deportivo

Carburando (eltrece)

Conmebol libertadores (Telefe)

Copa América (Telefe)

Juegos olímpicos parís 2024 (La TV pública)

Mejor noticiero diurno

Arriba argentinos (eltrece)

El noticiero de la gente (Telefe)

Telenueve al mediodía (El Nueve)

Mejor programa musical

La Peña de Morfi (Telefe)

Pasión de Sábado (América)

Planeta 9 (el nueve)

Mejor programa cultural

Argentina de película (América)

Proyecto tierras (Telefe)

Tecno tendencias (América)

Mejor programa gastronómico

Ariel en su salsa (Telefe)

Comer para creer (América)

Qué mañana! (El Nueve)

Mejor programa de viajes

Iván de viaje (Telefe)

Resto del mundo (eltrece)

Tenés que ir (El Nueve)

Mejor programa de servicios

ADN buena salud (TV Pública)

BA emergencias (El Nueve)

Intelexis Mujer (net)

Mejor branded content

El gran bartender (Telefe)

Historias de estación (Telefe)

Que nadie se quede afuera (Telefe)

Mejor actor de reparto

Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Rafael Ferro (Margarita – Telefe)

Mejor actriz de reparto

Julia Calvo (Margarita – Telefe)

Romina Gaetani (Buenos Chicos – eltrece)

Verónica Llinás (El fin del amor – eltrece)

Mejor actor/actriz revelación

Lola Abraldes (Margarita – Telefe)

Mora Bianchi (Margarita – Telefe

Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita – Telefe)

Mejor labor humorística

Marcos “Bicho” Gómez (TV Pública)

Peto Menahem (eltrece)

Nazareno Mottola (Telefe)

Mejor actor/guionista

Sebastián Borensztein Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Leandro Calderone, Cris Morena (Margarita – Telefe)

Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado – eltrece)

Mejor director

Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe)

Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)

Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)

Mejor director de no ficción

Lucas Arecco (LAM Y Cantando 2024 – América)

Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe)

Ramiro Vicente (Telefe Noticias, Telefe)

Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)

Mejor aviso publicitario

Contexto Argentino, Mercado Libre (Agencia Gut)

Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata (Agencia La América)

Historias Argentinas, Renault (Agencia Publicis)

Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla

Mejor producción integral

Bake Off Famosos (Telefe)

Survivor, Expedición Robinson ( Telefe)

Telenueve Central (El Nueve)