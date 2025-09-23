En qué canal pasan los premios Martín Fierro 2025

Este 29 de septiembre se llevará a cabo la 53° edición de los Premios Martin Fierro, una de las premiaciones más esperadas por el mundo artístico y periodístico. El evento reúne a los nominados a las 27 categorías, quienes esperan llevarse la estatuilla otorgada por la Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentinas (APTRA).
Con la conducción de Santiago del Moro esta nueva emisión del evento tendrá lugar en el Hotel Hilton, en Puerto Madero, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, un espacio que ya fue sede en ediciones anteriores.
En qué canal se podrán ver los Martín Fierro 2025
Cómo todos los años, el evento de los Martín Fierro 2025 comenzará con una transmisión de la alfombra roja a partir de las 19 hs, en el que se mostrará la llegada de los invitados, luciendo sus looks, uno de los momentos emblemático de las premiaciones. A partir de las 21 hs comenzará la gala con la conducción de Santiago Del Moro.
Este año, la transmisión estará a cargo de Telefe por lo que podrá verse en vivo en la sintonía de Televisión Digital Abierta (TDA) en el canal 34, en Flow en el 10 y en DirecTV en el 137. Asimismo, la plataforma de streaming del canal, Mi Telefe también estará disponible para seguir la gala minuto a minuto. De esta forma, se podrá vivir en vivo la especial premiación que además contará con show en vivo.
Todos los nominados de los Martín Fierro 2025
Mejor reality
Cantando 2024 (América TV)
Gran Hermano 2024 (Telefe)
Expedición Robinson (Telefe)
Tato, el ganador de Gran Hermano
Mejor jurado
Damián Betular, Maru Botana y Christophe Krywonis (Telefe)
Nacha Guevara, Flavio Mendoza, Marcelo Polino y Milett Figueroa (América TV)
El Gran Premio de la Cocina -eltrece
Interés general
La noche de Mirtha (eltrece)
Nara que ver (el nueve)
Susana Giménez (Telefe)
Noticiero nocturno
América Noticias (América)
Telefe Noticias (Telefe)
Telenoche (eltrece)
Labor periodística femenina
Carolina Amoroso (eltrece)
Soledad Larghi (América )
Romina Manguel (El nueve)
Gisele Sousa Dias (Telefe)
Labor periodística masculina
Rodolfo Barili (Telefe)
Nelson Castro (eltrece)
Claudio Rígoli (El Nueve)
Magazine
DDM (América TV)
Mañanísima (eltrece)
Cortá por Lozano (Telefe)
A la Barbarossa (Telefe)
Mejor big show
Bake Off famosos (Telefe)
La noche perfecta (eltrece)
Noche al Dente (América)
Labor conducción femenina
Juana Viale (eltrece)
Wanda Nara (Telefe)
Verónica Lozano (Telefe)
Susana Giménez (Telefe)
Mariana Fabbiani (América)
Pamela David (América)
Juana Viale, nominada a los Premios Martín Fierro
Labor conducción masculina
Darío Barassi (eltrece)
Iván de Pineda (Telefe)
Santiago del Moro (Telefe)
Guido Kaczka (eltrece)
Mejor panelista
Diego García Sáez (El Nueve)
David Kablin (El Nueve)
Luis Bremer (América)
Pía Shaw (Telefe)
Mejor programa de entretenimientos/Juegos
Ahora Caigo (eltrece)
Escape Perfecto (Telefe)
Los 8 Escalones (eltrece)
Los 8 escalones fue nominado a "Mejor programa de entretenimientos"
Mejor cronista
Cecilia Insinga (eltrece)
Roberto Funes Ugarte (Telefe)
Oliver Quiroz (América)
Daniel Roggiano (Telefe)
Mejor programa humorístico
Bendita (El Nueve)
Pares de Comedia (Net)
Pasó en América (América)
Mejor actor protagonista en ficción
Guillermo Francella (El Encargado - eltrece)
Gabriel Goity (El Encargado - eltrece)
Benjamín Vicuña (Terapia Alternativa - eltrece)
Mejor actriz protagonista de ficción
Isabel Macedo (Margarita – telefe)
Natalia Oreiro (Santa Evita y Iosi, El Espía Arrepentido – eltrece)
Peterson, Carla (Terapia Alternativa – eltrece)
Mejor programa periodístico
A la tarde (América)
GPS (América)
LAM (América)
LAM fue nominado como "Mejor programa periodístico"
Mejor programa deportivo
Carburando (eltrece)
Conmebol libertadores (Telefe)
Copa América (Telefe)
Juegos olímpicos parís 2024 (La TV pública)
Mejor noticiero diurno
Arriba argentinos (eltrece)
El noticiero de la gente (Telefe)
Telenueve al mediodía (El Nueve)
Mejor programa musical
La Peña de Morfi (Telefe)
Pasión de Sábado (América)
Planeta 9 (el nueve)
Mejor programa cultural
Argentina de película (América)
Proyecto tierras (Telefe)
Tecno tendencias (América)
Mejor programa gastronómico
Ariel en su salsa (Telefe)
Comer para creer (América)
Qué mañana! (El Nueve)
Mejor programa de viajes
Iván de viaje (Telefe)
Resto del mundo (eltrece)
Tenés que ir (El Nueve)
Mejor programa de servicios
ADN buena salud (TV Pública)
BA emergencias (El Nueve)
Intelexis Mujer (net)
Mejor branded content
El gran bartender (Telefe)
Historias de estación (Telefe)
Que nadie se quede afuera (Telefe)
Mejor actor de reparto
Alejandro Awada (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
Marco Antonio Caponi (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
Rafael Ferro (Margarita – Telefe)
Mejor actriz de reparto
Julia Calvo (Margarita – Telefe)
Romina Gaetani (Buenos Chicos – eltrece)
Verónica Llinás (El fin del amor – eltrece)
Mejor actor/actriz revelación
Lola Abraldes (Margarita – Telefe)
Mora Bianchi (Margarita – Telefe
Ramiro “Toti” Spangenberg (Margarita – Telefe)
Mejor labor humorística
Marcos “Bicho” Gómez (TV Pública)
Peto Menahem (eltrece)
Nazareno Mottola (Telefe)
Mejor actor/guionista
Sebastián Borensztein Natacha Caravia, Andrés Gelós y Daniel Burman (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
Leandro Calderone, Cris Morena (Margarita – Telefe)
Mariano Cohn, Gastón Duprat, Leonardo Di Cesare, Alejandro Angelini y otros (El Encargado – eltrece)
Mejor director
Mariano Ardanaz y Eduardo Ripari (Margarita – Telefe)
Daniel Burman y Sebastián Borensztein (Iosi, el espía arrepentido – eltrece)
Mariano Cohn y Gastón Duprat (El Encargado y Terapia Alternativa – eltrece)
Mejor director de no ficción
Lucas Arecco (LAM Y Cantando 2024 – América)
Fernando Emiliozzi (Bake Off Famosos – Telefe)
Ramiro Vicente (Telefe Noticias, Telefe)
Sergio Zaraza (Survivor, Expedición Robinson – Telefe)
Mejor aviso publicitario
Contexto Argentino, Mercado Libre (Agencia Gut)
Felicitá, Preferido Molinos Río De La Plata (Agencia La América)
Historias Argentinas, Renault (Agencia Publicis)
Ver Netflix, Netflix – Agencia Isla
Mejor producción integral
Bake Off Famosos (Telefe)
Survivor, Expedición Robinson ( Telefe)
Telenueve Central (El Nueve)