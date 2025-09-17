Desde aperitivos hasta una opción vegana: se conoció el menú que servirán en los Martín Fierro 2025

Martín Fierro 2025 ya tiene definido el menú que se servirá durante la gala en el hotel Hilton el 29 de septiembre, y la propuesta incluye desde aperitivos en tres pasos hasta una opción vegana. La selección gastronómica acompaña el evento con una variedad de platos diseñados para cada instancia de la noche.

La gala de los Martín Fierro 2025 ya tiene definido su menú, y como cada año, la propuesta gastronómica acompaña el despliegue de figuras y premiaciones con una selección pensada para sorprender a los invitados. Desde aperitivos en tres pasos hasta una alternativa vegana, el listado de platos fue revelado en la previa del evento que se celebrará el 29 de septiembre en el Hotel Hilton de Buenos Aires.

Según se conoció, la recepción iniciará con un snack de bienvenida que va a estar compuesto por tres bocados distintos. El primero, un pollo confitado acompañado de crema de palta, brotes de cilantro, flores de alis y gel de limón. Luego, se servirá un cremoso de arveja fresca marinada con brotes de arveja, y por último, un domo de queso azul con alioli. Esta primera instancia busca ofrecer una experiencia de sabores variados, con ingredientes frescos.

Una vez finalizada la recepción de los Martín Fierro 2025, los invitados pasarán a la entrada principal, que consistirá en una burratina cremosa acompañada de emulsión de pimientos, jamón crudo, esponja de olivas negras, manzana verde y frutas secas. La combinación de texturas y sabores apunta a mantener el equilibrio entre lo clásico y lo contemporáneo.

En cambio, para el plato principal de la velada se ofrecerán dos opciones. La primera será una costilla de novillo cocida a fuego lento, acompañada por un cremoso de zapallo especiado, aceite de apio, habas tiernas y bruselas. Esta alternativa está pensada para quienes prefieren carnes rojas en preparaciones tradicionales.

Por otro lado, la segunda opción está dirigida a los famosos que eligen una alimentación libre de productos de origen animal, y se integra al menú sin perder coherencia con el resto de los pasos. Se trata de un plato compuesto por una variedad de hongos orgánicos asados, servidos sobre un cremoso de coliflor, fondo de hongos y un toque de limón.

El cierre de la noche estará a cargo del postre, que incluirá texturas de dulce de leche con avellanas, pochoclos y un toque de licor Baileys. Esta combinación busca ofrecer un final dulce con ingredientes reconocibles, en una presentación que mantiene el tono festivo de los Martín Fierro 2025.

La elección de estas comidas contempla tanto la variedad de preferencias alimentarias como la estética del evento. Cada plato fue diseñado para acompañar el ritmo de la ceremonia, sin interferir en el desarrollo de las premiaciones. La inclusión de opciones veganas refleja una adaptación a las nuevas tendencias gastronómicas.

