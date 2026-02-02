La tierna e inocente preocupación de Nina, la hija de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo, por su cumpleaños

Para un niño, celebrar su cumpleaños representa una verdadera ilusión. Año tras año, ellos esperan con ansias este especial momento en donde se sienten únicos. Para los papás, este evento también representa un día especial, por lo que desde los días previos se comienzan con las preparaciones. No obstante, los más chiquitos suelen confundirse y mostrarse abrumados ante la dinámica de los festejos. Este fue el caso de Nina, la hija de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez, quien este domingo 1 de febrero cumplió 5 años.

Agustina Gandolfo y su hija Nina protagonizaron un divertido momento

La emoción y la ansiedad son los denominadores comunes de cualquier niño cada vez que se acerca su cumpleaños. El caso de Nina, la hija de Lautaro Martinez y Agustina Gandolfo no fue la excepción. El día previo a la fecha del aniversario del natalicio de su primogénita, la empresaria compartió un tierno video en su cuenta personal de Tik Tok, donde registró a la nena tratando de entender cómo iba a ser la dinámica de su cumpleaños.

Lautaro Martínez, Agustina Gandolfo y sus hijos | Instagram

En el clip que compartió la esposa de Lautaro Martínez, se las ve a madre e hija sentadas en posición de indio frente a frente. Allí, la influencer le intenta explicar a su heredera cómo va a ser el día de su cumpleaños. “La vamos a soplar dos veces (a la torta). En tu cumpleaños, mañana, y en el festejo”, indicó la joven. Acto seguido, explicó: “Entonces yo digo: desayunamos a la mañana ¿ok? ves tus regalos que son sorpresa y después…”. En ese momento la menor la interrumpió mostrándose confundida. “Pero no vale. Tenemos que esperar a la torta”, sostuvo Nina. “Bueno, entonces soplás las velas a la mañana”, negoció su mamá generando más interrogantes en la pequeña. “Pero sin torta no hay festejo”, lanzó la homenajeada. Finalmente, la creadora de contenidos explicó que tenía dos tortas, una para cada día.

Nina, la hija de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo cumplió 5 años

Afortunadamente, el día tan soñado por Nina llegó. Agustina Gandolfo mostró en la famosa red social del signo musical cómo inició este día sumamente especial. “Feliz cumpleaños bebita nuestra. Nuestra familia ama los cumpleaños. Prepárense para la intensidad”, exclamó la pareja de Lautaro Martínez.

En las postales se la ve a la pequeña sonriente y llena de entusiasmo al ver los regalitos que tenían preparado sus papás para ella. “Estoy emocionada, no puedo esperar. ¡Quiero ir a ver!”, lanzó la cumpleañera. Minutos después, con una banda con la leyenda “Feliz Cumpleaños” y con una imponente torta de dos pisos, la nena sopló las velitas inmortalizando así su quinta vuelta al sol.

De esta manera, en la antesala al mega festejo de su cumpleaños, Nina, la hija de Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez tuvo su momento especial rodeada de sus padres y su hermanito. Ahora, la pequeña acuariana ya tiene en claro cómo va a ser el procedimiento de las dinámicas y se prepara para celebrar a lo grande el haber llenado todos los deditos de la mano con el conteo de sus vueltas al sol.

