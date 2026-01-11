Lejos del fútbol, el exitoso nuevo negocio de Lautaro Martínez

Lautaro Martínez vuelve a ser noticia fuera de las canchas, esta vez por una millonaria inversión que conecta a la Argentina con Italia a través de uno de sus símbolos más reconocidos: el vino. Junto a su esposa, Agustina Gandolfo, el delantero de la Selección Argentina decidió profundizar su vínculo con Mendoza mediante un proyecto vitivinícola que combina identidad local, trabajo técnico y proyección internacional.

Laurato Martínez mantiene vivas las raíces argentinas

La iniciativa de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo se materializó en el lanzamiento de Cittanina, una línea de vinos Malbec producida en Luján de Cuyo -Mendoza-, una de las zonas más prestigiosas de la vitivinicultura argentina. El proyecto no se limita solamente a la elaboración del vino: incluye una finca con viñedos antiguos en Las Compuertas y el desarrollo de un centro enoturístico pensado para integrar paisaje, gastronomía y cultura regional.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo | Instagram

El origen del nombre no es casual. “Cittanina” surge de la combinación de la palabra italiana Citta (ciudad) y Nina, la hija mayor de la pareja, y resume el cruce de historias familiares y regiones importantes para el matrimonio. La elaboración está a cargo del ingeniero agrónomo y enólogo Federico Isgró, quien explicó en una entrevista radial que la premisa fue siempre “reflejar el lugar” donde nace el vino, priorizando la identidad regional poniendo en valor la esencia genuina del producto.

La línea se compone actualmente de dos varietales cien por ciento Malbec: Cittanina Pasión y Cittanina Coraje. Ambos se producen en territorio mendocino y ya se comercializan tanto en el mercado local como en el exterior. De acuerdo con los valores del mercado, la caja de seis botellas tiene un valor de $228.000 para Pasión y $480.000 para Coraje, precios que ubican al producto en la categoría de elite, acorde a una propuesta que busca competir en mercados exigentes.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo | Instagram

Lautaro Martínez quiere trascender fronteras

En la entrevista con Radio Post, el ingeniero agrónomo y socio de Lautaro Martínez subrayó la dificultad estructural del negocio vitivinícola y el enfoque del proyecto: “Están exportando a Italia con un desarrollo en el mercado local, sabiendo que el vino, no importa quién esté detrás, cuesta siempre muchísimo venderlo. El principal trabajo, creo yo, es vender, poder cobrar un vino y que te lo vuelvan a comprar. La apuesta de esto es hacer un producto viable”.

No obstante, el desarrollo en Las Compuertas también apunta a generar valor en origen, debido a que cuenta con casi cien años de historia el terreno donde cultivan las uvas. “Lo que se está armando en Las Compuertas, más allá de ser un viñedo antiguo muy lindo, es como una pequeña ciudad donde va a estar la bodega, un lugar de degustación, un lugar muy bonito. Es una inversión de Lautaro Martínez, siempre con un perfil muy bajo como tiene él, su familia y la familia de Agustina (Gandolfo). Han invertido y siguen invirtiendo mucho y apostando a la producción en forma seria”, señaló el especialista en diálogo con Radio Post.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo | Instagram

Por su parte, el Toro Martínez y su pareja también buscaron destacar el costado más humano y significativo de este negocio familiar. En una publicación de Instagram de la cuenta empresarial se los ve recorriendo la finca y en cuyo epígrafe se señala: “Caminar por la finca también es parte del ritual. Entre charlas, paisaje y ese vino que siempre acompaña”. En otra imagen, el mensaje refuerza la idea de raíces y pertenencia: “Donde las raíces se encuentran con los sueños, nace Cittanina. Una historia que une la tierra, la familia y el vino. Coraje y Pasión, el reflejo de todo lo que somos”.

El desembarco del proyecto en Argentina -cuya fecha de inicio de actividad está fijada en octubre de 2025- y su proyección internacional ponen en foco una inversión que apuesta por un producto autóctono para insertarlo en la gastronomía más sofisticada del mundo. Con viñedos antiguos, mano de obra argentina y una mirada a largo plazo, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo suman una experiencia que excede lo personal y se inscribe en una tradición productiva que lleva al país a competir contra las elites del mundo.

NB