Así es la casa de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo: una inmensa terraza con gimnasio propio, living minimalista y vestidor de lujo

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo abrieron las puertas de su casa en Milán. La pareja, que vive en Europa desde hace más de siete años, mostró en sus redes sociales los rincones de su imponente hogar en la ciudad italiana.

Desde hace más de siete años, Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo construyen su familia en Europa. El futbolista y la modelo son padres de Nina y Theo, y en 2018 se mudaron a la ciudad italiana, donde residen en una imponente casa.

Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo con sus dos hijos, Nina y Theo

A través de sus redes sociales, el deportista y su esposa abrieron las puertas de su hogar en Milán y mostraron sus rincones favoritos: desde una inmensa terraza con gimnasio propio hasta el living minimalista pero XL y el vestidor de lujo.

En las imágenes que publicaron en sus cuentas de Instagram, la pareja deja ver un inmenso living que tiene sillones de distintos tamaños, pero siempre respetando el color gris topo y el estilo moderno. Además, en las paredes pintadas de blanco lucen distintas obras de arte que combinan a la perfección con una mesa ratona de hierro y vidrio.

Así es la casa de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo

Sin dudas, uno de los lugares favoritos de Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo es el gimnasio. La habitación no sólo cuenta con todos los elementos necesarios para entrenar todos los días, sino que también tiene una salida a la terraza, sitio donde suelen mostrarse jugando con sus hijos, Nina y Theo, y haciendo asados.

Agustina Gandolfo y Lautaro Martínez

Otro de los espacios que más llama la atención es el vestidor, el verdadero refugio fashionista de Agustina. Amplio, perfectamente iluminado y con estanterías que exhiben su colección de carteras y accesorios, este ambiente se convirtió en su escenario preferido para fotografiarse. Fanática de la moda y seguidora fiel de marcas como Gucci, Louis Vuitton y Hermès, la empresaria suele compartir allí sus looks diarios, combinando prendas de lujo con piezas más urbanas.

Agustina Gandolfo

Con cada publicación, la pareja demuestra que su hogar no sólo es un espacio funcional para la vida familiar, sino también un reflejo de su identidad: moderna, cálida y sofisticada. Lautaro Martínez y Agustina Gandolfo eligieron Milán como su centro de vida y, con el paso de los años, fueron transformando esta casa en un lugar que resume su historia y evolución.