Ali Xeeshan y sus mejores diseños en la pasarela de la Pakistan Fashion Week: los detalles de su impactante propuesta

El diseñador Ali Xeeshan volvió a desplegar su particular visión de la alta costura: siluetas impactantes, bordados artesanales, texturas protagonistas y una paleta de colores intensos que celebran la riqueza de sus raíces sin renunciar a la extravagancia.

La paleta de colores intensos en la pasada de Ali Xeeshan.

Tradición, fantasía y exceso: el sello inconfundible de Ali Xeeshan

Herencia cultural reinventada en los diseños de Ali Xeeshan.

Ali Xeeshan, el enfant terrible de la moda paquistaní, volvió a convertir la pasarela de la Pakistan Fashion Week en un espectáculo. Colores intensos, bordados artesanales, encaje y accesorios teatrales se combinaron en una propuesta que cruza tradición y fantasía. Su sello: el exceso como lenguaje y la herencia cultural reinventada en clave couture.