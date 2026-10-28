miércoles 28 de octubre del 2026
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Ali Xeeshan y sus mejores diseños en la pasarela de la Pakistan Fashion Week: los detalles de su impactante propuesta

Bordados, encajes, colores vibrantes y accesorios teatrales definen el universo de un diseñador que hace del exceso su sello personal.

Los diseños de Ali Xeeshan en la pasarela de la Pakistan Fashion Week
Los diseños de Ali Xeeshan en la pasarela de la Pakistan Fashion Week | Prensa

El diseñador Ali Xeeshan volvió a desplegar su particular visión de la alta costura: siluetas impactantes, bordados artesanales, texturas protagonistas y una paleta de colores intensos que celebran la riqueza de sus raíces sin renunciar a la extravagancia.

Ali Xeeshan en la Pakistan Fashion Week
La paleta de colores intensos en la pasada de Ali Xeeshan.

Tradición, fantasía y exceso: el sello inconfundible de Ali Xeeshan

Ali Xeeshan en la Pakistan Fashion Week
Herencia cultural reinventada en los diseños de Ali Xeeshan.

Ali Xeeshan, el enfant terrible de la moda paquistaní, volvió a convertir la pasarela de la Pakistan Fashion Week en un espectáculo. Colores intensos, bordados artesanales, encaje y accesorios teatrales se combinaron en una propuesta que cruza tradición y fantasía. Su sello: el exceso como lenguaje y la herencia cultural reinventada en clave couture.

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