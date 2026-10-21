Así fue el desfile de Nuria Bueno: presentó su colección “Antea”

El Hotel Casa Lucía fue el escenario elegido por la diseñadora argentina, Nuria Bueno, para presenter su colección primavera verano 2027, a la que llamó Antea. La presentación convirtió el espacio en un jardín imaginario, con grandes amapolas y peonías que acompañaron el recorrido de las modelos y dieron forma a una puesta en escena en la que la moda y la naturaleza dialogaron de principio a fin.

Nuria Bueno presentó Antea, su colección, en un jardín imaginario

La colección Antea.

La propuesta reunió 29 vestidos y tuvo como punto de partida la floración, el crecimiento y los colores naturales. “La idea de incorporar este nombre con esta colección tenía que ver con detenerse un momento a observar más allá de lo que representa una flor”, explicó Bueno. El resultado fue una colección con volúmenes escultóricos, flores realizadas a mano y una combinación de materiales que incluyó organza, seda, terciopelo, jacquard, tul y encajes. La paleta, compuesta por diez colores, permitió explorar distintas combinaciones y contrastes.

Cale Ruggeri, Eva Bargiela y Flor de la V en el desfile de la colección Antea.

Entre los invitados que acompañaron a Bueno estuvieron Paloma Herrera, Belén Ludueña, Flor de la V, Eva Bargiela y Cale Ruggeri, quienes elogiaron el trabajo artesanal detrás de cada pieza. Desde 2021, Bueno desarrolla su propia firma y trabaja con técnicas como el patronaje, la moldería y el moulage. En 2025 obtuvo una certificación de la casa Balenciaga. Con ANTEA, la diseñadora propuso una experiencia en la que cada vestido forma parte de un jardín imaginario que florece en la pasarela y encuentra en los detalles su principal forma de expresión.