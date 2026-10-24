Verónica de la Canal, diseñadora: de un desfile improvisado a convertirse en una figura consagrada de la moda de alta costura

Desde muy joven, Verónica de la Canal logró abrirse paso en el mundo de la moda y, con el correr del tiempo, se convirtió en una de las figuras consagradas de la alta costura en Argentina. Con una estética romántica, teatral y marcada por los corsets, construyó una identidad propia a partir de la creatividad, la perseverancia y la capacidad de aprovechar cada oportunidad. En una entrevista con el programa de streaming Emprendedores Argentinos, recordó cómo fueron sus primeros pasos en una industria en la que tuvo que abrirse camino por sus propios medios.

Los comienzos de Verónica de la Canal en la moda

La historia de Verónica de la Canal con el diseño y la moda comenzó desde muy joven, cuando buscaba prendas diferentes y tenía en mente creaciones que no encontraba en los locales. Entre esos deseos estaba el vestido de sus quince años, inspirado en Romeo y Julieta. “Yo creo que todo lo tenés como que manifestar un poco. Sabía lo que quería lograr, no sabía cómo”, expresó al reflexionar sobre aquellos primeros sueños y la determinación que la acompañó desde el comienzo.

Verónica de la Canal | Instagram

Mientras estudiaba diseño de indumentaria, decidió junto a una amiga organizar un desfile para mostrar sus trabajos. Como no contaban con un espacio propio, se acercaron a un bar ubicado a una cuadra de la facultad y les propusieron convocar público a cambio de que los asistentes no pagaran entrada. La única condición era consumir algo en el lugar. “Entonces ese fue como mi primer desfile”, recordó. Después de la presentación, ambas salían con un perchero a vender sus prendas, en una experiencia que combinaba creatividad, iniciativa y espíritu emprendedor.

Tras recibirse, tuvo que encontrar la manera de ingresar en un ambiente al que todavía no pertenecía. Este espíritu de búsqueda la llevó a investigar quiénes eran los estilistas responsables de las producciones de las revistas que admiraba y buscó sus datos de contacto. “Llamaba por teléfono a la revista y decía que quería tener una entrevista con esa estilista porque quería mostrar mi trabajo”, contó sobre la estrategia que puso en práctica para dar a conocer sus creaciones y comenzar a establecer vínculos profesionales.

Uno de los momentos decisivos de sus comienzos llegó cuando el productor Vidal Rivas se interesó por sus corsets y le preguntó si tenía una colección preparada para participar del Mar del Plata Moda Show. Aunque todavía no contaba con una propuesta completa, entendió que no podía dejar pasar la oportunidad. “No tenía nada, chicos. Lo único que tenía eran esos corset que estaban ahí”, relató. Para resolverlo, compró tul y confeccionó faldas que pudiera combinar con las prendas que ya tenía, con el objetivo de presentar una colección y aprovechar aquella posibilidad de mostrar su trabajo en una pasarela de mayor alcance.

Verónica de la Canal, diseñadora | Instagram

Verónica de la Canal, una diseñadora con sello propio

Con el tiempo, Verónica de la Canal consolidó una trayectoria reconocida por sus creaciones de impronta romántica, barroca y teatral, con corsets, volúmenes y detalles que remiten a la estética de época. Su universo creativo la llevó a participar de importantes desfiles y a construir una marca con un sello distintivo dentro de la alta costura. Su recorrido también estuvo vinculado con el vestuario y la escenografía, disciplinas que dialogan con el carácter escénico de sus diseños y que contribuyeron a definir una propuesta que trasciende las tendencias pasajeras.

Al repasar su historia, destacó la importancia de sostener una identidad propia sin dejar de evolucionar. “Siempre traté de marcar y sostener un ADN”, afirmó, antes de señalar uno de los principales desafíos de su profesión: “Lo difícil es no perder el ADN pero reinventarte todo el tiempo”. Una filosofía que resume el camino que recorrió desde aquellos primeros desfiles improvisados hasta convertirse en una diseñadora con un estilo reconocible en la moda argentina.

A lo largo de su trayectoria, Verónica de la Canal vistió a numerosas figuras del espectáculo, entre ellas Lali Espósito y Tini Stoessel, para quienes diseñó los vestidos de novia que lucieron durante su show en el escenario de River Plate. También creó looks para shows musicales y desarrolló colecciones de alta costura, novias y quince años. Su paso por la televisión como jurado de Corte y Confección amplió su llegada al público y consolidó su lugar como una de las diseñadoras más reconocidas de la moda.