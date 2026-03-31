Andrea Frigerio muestra las tres formas de usar un look total black: deportivo, casual y de gala

Andrea Frigerio es una de las actrices más fashionistas de la televisión y el cine argentino. Sus propuestas siempre la mantienen por la elegancia moderna, siguiendo las tendencias que la ayudan a llamar la atención de todos los expertos. Es por eso que, junto con sus seres queridos, siempre encuentra en los colores clásicos una apuesta nueva. Sin embargo, el total black es una de sus elecciones claves, y las lleva en los diferentes eventos que participa. Es así como sus seguidores marcaron sus tres looks favoritos, y ella da cátedra de cómo lucirlo en tres formas distintas.

Andrea Frigerio

Los tres looks total black con el que Andrea Frigerio marca su estilo

1. La elegancia del business woman style

Andrea Frigerio no duda en presentarse en los eventos más importantes para sus amigas. Celebridades como Nequi Galotti, Mora Furtado y Teresa Calandra son parte de su grupo más cercano, y todas ellas imponen el business woman style, marcando sus favoritos en la moda. Es por eso que, durante un cumpleaños de 80, ella decidió elegir su look powerfull woman, a través de la combinación de la sastrería.

Con un look total black, combinó un pantalón holgado negro, de tela lisa y elegante, con una musculosa de un escote en V pronunciado. Para darle una vuelta chic, el saco del traje era de cuero, lo que reflejaba un brillo diferente sobre la opacidad del atuendo, y llamando la atención de todos aquellos que buscan lo elegante en un look casual.

Andrea Frigerio y el total black casual

2. La lencería y el encaje como sensualidad nocturna

La elegancia del total black se transmite en todos los atuendos que las celebridades encuentren, a pesar de la ocasión en la que se luzca. Es por eso que, durante las noches de gala, muchos optan por esta elección para lucir sus mejores trajes glam.

Andrea Frigerio sorprendió cuando apostó a la sensualidad de las transparencias, manteniendo el total black como elección clave. En su llegada a los Martín Fierro de la Moda, fue digna a la ocasión al apostar por la tendencia del encaje. El vestido largo llegaba a ocultar los zapatos elegantes, y se ceñía sobre su cuerpo, dejando un poco de movimiento. Sin embargo, el diferencial estaba en su pecho, cuando el escote se formaba de dos transparencias de lencería que se terminaba cerrando detrás de su cuello.

Andrea Frigerio y el total black de gala

3. Lista para el gym, el color perfecto para el deporte

Andrea Frigerio es una gran fanática del estilo de vida saludable y una rutina activa ante todo. Entre sus días en el teatro y grabaciones, ella encuentra los momentos para hacer ejercicio en casa. Sin embargo, para la ocasión, también opta por el total black, ya que es un elegido clave que permite sentir cómoda en el entrenamiento. Es por eso que, al mostrar su espacio deportivo en el hogar, marcó lo comfy de la calza y la campera ceñidas al cuerpo.

Andrea Frigerio y el total black deportivo

Andrea Frigerio no solo se vuelve observada por sus éxitos en la televisión y el cine argentino. Entre estrenos, alfombras rojas y eventos privados, la actriz también se lleva los halagos de los usuarios de las redes sociales y expertos fashionistas al mostrar cada uno de sus looks. Con tres elecciones total black, que van desde lo deportivo hasta lo de gala, remarcó cuál es su estilo personal y volvió a coronarse como una influencia de las tendencias, eligiendo el negro como un compañero clave para la moda.

A.E