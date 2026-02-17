Nequi Galotti, Andrea Frigerio, Teresa Calandra y Evelyn Scheidi deslumbran con los trajes de baño ideales para mujeres de +60

Con la alegría del carnaval como excusa perfecta para celebrar la amistad, Andrea Frigerio, Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidi compartieron un divertido momento juntas en la pileta y dejaron en claro que el estilo no tiene edad. Las cuatro referentes de la moda y la elegancia deslumbraron con trajes de baño que se convierten en inspiración ideal para mujeres +60 que buscan comodidad sin resignar glamour.

Nequi Galotti, Andrea Frigerio, Teresa Calandra y Evelyn Scheidi deslumbran con sus trajes de baño

El video de Instagram, que rápidamente se llenó de likes y comentarios, muestra a las amigas sentadas al borde de la piscina, con los pies en el agua y rodeadas de un frondoso jardín verde que enmarca la escena. Entre risas y complicidad, celebraron el carnaval con un espíritu relajado y chic.

Nequi Galotti, Andrea Frigerio, Teresa Calandra y Evelyn Scheidi

De izquierda a derecha, Andrea Frigerio apostó por un enterizo bicolor en rojo vibrante y azul marino. El diseño, con escote clásico y líneas simples, realza la silueta y aporta un toque moderno gracias al contraste de colores. Una elección fresca y favorecedora que equilibra sensualidad y sofisticación.

A su lado, Nequi Galotti eligió un traje de baño negro clásico de escote profundo, una pieza atemporal que estiliza y nunca pasa de moda. Minimalista y elegante, el diseño resalta su figura con naturalidad y demuestra que el negro sigue siendo el aliado infalible para cualquier temporada.

Teresa Calandra se inclinó por un modelo azul marino de un solo hombro, una silueta asimétrica que aporta originalidad y sofisticación. El corte limpio y el tono sobrio generan un efecto refinado, ideal para quienes buscan un look moderno pero discreto.

Por último, Evelyn Scheidi lució un enterizo strapless negro con un delicado estampado sutil en tonos claros. El diseño combina comodidad y femineidad, sumando un detalle romántico sin perder elegancia.

La alegría de Nequi Galotti por festejar el carnaval con Andrea Frigerio, Teresa Calandra y Evelyn Scheidi

Junto al video, Nequi Galotti escribió un mensaje que resume el espíritu del encuentro: “Festejando carnaval con mis amigas. Disfrutar momentos y charlas que quedan grabadas para siempre. Las adoro”. Una celebración entre amigas, risas al sol y looks que prueban que el verano se viven con actitud, confianza y estilo a cualquier edad.

Más allá del festejo y la complicidad que las une desde hace años, el encuentro dejó algo en claro: los trajes de baño enterizos siguen siendo los grandes protagonistas del verano para mujeres +60. Con cortes estratégicos, escotes favorecedores, asimetrías modernas y una paleta que va del negro clásico al azul profundo y al rojo vibrante, Andrea Frigerio, Nequi Galotti, Teresa Calandra y Evelyn Scheidi demostraron que la elegancia no tiene edad y que el verdadero secreto está en elegir diseños que acompañen la silueta con seguridad, actitud y mucha personalidad.