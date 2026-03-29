Así es la casa de La Tora Villar: estilo moderno, funcional y con un balcón transformado en gimnasio

Desde que salió de Gran Hermano (Telefe), Lucila "La Tora" Villar supo construir una identidad propia que va más allá de la televisión. Hoy, consolidada como conductora en el stream de Telefe, también deja ver otra faceta muy personal: la intimidad de su casa, un espacio que refleja a la perfección su energía, hábitos y estilo de vida.

Así es la casa de La Tora Villar: moderna, funcional y con gimnasio propio

Uno de los rincones más llamativos de la casa de La Tora Villar es, sin dudas, su balcón terraza, transformado en un verdadero gimnasio al aire libre. Lejos de ser un espacio decorativo, La Tora lo diseñó con una impronta funcional: piso de césped sintético, máquinas profesionales y colchonetas que invitan al entrenamiento diario. Todo enmarcado por ventanales con vista a un entorno verde y un toldo rojo que suma personalidad y un toque vibrante.

El gimnasio de La Tora Villar

Puertas adentro, el living combina comodidad y carácter. El gran protagonista es un sillón de pana en color naranja intenso que aporta calidez y rompe con la neutralidad de las paredes claras y el piso de estilo industrial. Este contraste define el espíritu del ambiente: moderno, relajado y con decisiones audaces.

La Tora mostró el living de su casa

La presencia de plantas es otro sello clave. Distribuidas en distintos rincones, en macetas de cerámica y fibras naturales, refuerzan ese aire de “urban jungle” que atraviesa toda la casa de la conductora. A esto se suma una mezcla interesante de materiales: madera rústica en muebles, estructuras de metal negro y detalles contemporáneos como tiras de luces LED que aportan un guiño joven y descontracturado.

La Tora Villar

La Tora Villar mostró los detalles de la cocina de su casa

La cocina de la ex Gran Hermano mantiene la misma lógica: funcional y pensada para el uso cotidiano. Con muebles en tonos oscuros y estantes abiertos repletos de frascos y productos, se percibe como un espacio donde las rutinas, como el infaltable mate o el té verde, forman parte de la escena diaria.

Lejos de los interiores de revista, la casa de La Tora transmite autenticidad. Cada ambiente parece pensado para ser habitado y disfrutado, con una estética ecléctica que combina lo moderno con lo natural, y que tiene al bienestar físico y emocional como eje central.