Andrea Frigerio y su hija, Fini Bocchino, la rompen en Netflix con una película de acción

Andrea Frigerio y Fini Bocchino comparten su pasión por la actuación. La actriz le enseñó a su hija todo el detrás de las producciones de importantes novelas y películas nacionales, y eso llevó a que la joven quisiera seguir su propio camino en el mundo del arte. Sin embargo, como ambas optaron por la misma carrera, existen momentos donde comparten pantalla y se encuentran representando a personajes lejanos a ellas mismas. En Netflix, una apuesta de acción, de producción paraguaya, se volvió tendencia, sobre todo por ser uno de los títulos donde madre e hija muestran sus talentos.

Leal, solo hay una forma de vivir: la película en la que Andrea Frigerio y su hija Fini Bocchino comparten pantalla

Leal, solo hay una forma de vivir: la película en la que Andrea Frigerio y su hija Fini Bocchino comparten pantalla

El 2 de agosto del 2018, se estrenó una película de acción paraguaya que encantó al público y llegó a ser parte de la grilla de Netflix Argentina. Se trata de "Leal, solo hay una forma de vivir", que contó con la actuación de Fini Bocchino y la participación especial de su mamá, Andrea Frigerio. Dirigido por Pietro Scappini y Rodrigo Salomón, los protagonistas fueron los actores paraguayos Silvio Rodas, Luis Aguirre y Félix Medina, quienes interactuaron con ambas actrices argentinas.

La historia sigue a un ex-coronel que es contactado por el Ministro del Interior para liderar un equipo de élite de la Secretaría Nacional Anticorrupción (SENAD). Su misión es capturar al jefe de una poderosa red de narcotráfico que opera en la frontera paraguaya, pero llevarlo a cabo se volverá más difícil de lo que parece. La apuesta fusiona la acción y aventura del género, y se volvió de las más vistas dentro de la grilla de la plataforma de la N roja. En el 2023, estrenaron la secuela "Leal 2: Comando Yaguareté", pero no contó con el mismo elenco ni directores.

Diferentes tipos de actuación, pero una misma pasión: la relación de Andrea Frigerio y su hija Fini Bocchino

Andrea Frigerio y Fini Bocchino son de las madres e hijas más unidas de la industria del cine argentino. Ambas compartieron pantalla en diversas ocasiones, como con la película "Leal" o "Una jirafa en el balcón", donde interpretaron al mismo personaje, Lidia, en diferentes etapas de su vida. Sin embargo, para sus carreras independientes, apuntaron a diferentes tipos de actuaciones, mostrando su apoyo por la otra.

Por un lado, Andrea es una reconocida actriz de novelas y películas argentinas. Nombres como "El ciudadano ilustre", "Mi obra maestra" o "Los Roldán" la pusieron en el centro de miradas y como una estrella de la industria. Por el otro, Fini viajó por el mundo y, si bien protagonizó películas, es una devota enamorada del teatro. En su regreso a la Argentina, se la jugó por las obras, donde se pone en el rol de diversos personajes de época.

Andrea Frigerio, Fini Bocchino

A pesar de sus diferentes tipos de artes, Andrea Frigerio y Fini Bocchino tienen coincidencias en la moda y en la pantalla grande. En Netflix, ambas actrices la están rompiendo con una apuesta de acción, estrenada en 2018, pero que sigue siendo de las favoritas del público. Con una producción paraguaya, ellas fueron parte de "Leal, solo hay una forma de vivir", donde se la jugaron por una historia de drama y narcotráfico, que se volvió boom entre los usuarios.

A.E