De Anita Espasandín a María Belén Ludueña y Zulemita Menem: la apuesta por conjuntos sastreros para un importante evento

Anita Espasandín, María Belén Ludueña y Zulemita Menem asistieron a un importante evento organizado por la Legislatura porteña, y sus looks se llevaron todas las miradas. Al tratarse de una ocasión elegante pero no tan rígida, las tres apostaron por conjuntos sastreros en tonalidades y diseños que reflejan sus diferentes estilos.

Anita Espasandín, María Belén Ludueña y Zulemita Menem confirmaron que la sastrería es la tendencia de la temporada

La sastrería volvió a convertirse en la gran protagonista de la temporada. Anita Espasandín, María Belén Ludueña y Zulemita Menem coincidieron en el histórico Salón Dorado de la Legislatura porteña para acompañar al reconocido diseñador Gustavo Cadile, quien fue distinguido como Personalidad Destacada, y cada una interpretó el dress code con un estilo propio.

Con conjuntos de dos piezas, cortes impecables y una paleta que fue desde los tonos pastel hasta los colores vibrantes y los clásicos neutros, las tres invitadas demostraron la versatilidad que hoy ofrece la moda sastrera. La primera en captar todas las miradas fue Anita Espasandín. La novia de Benjamín Vicuña eligió un elegante mono sastrero en color lila, de mangas largas y pantalón amplio, con un pronunciado escote en V y vivos blancos que recorrían toda la prenda, aportando un efecto refinado y moderno.

Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña (Crédito: Prensa Gustavo Cadile)

Su estilismo se completó con zapatos nude con plataforma, una elección que le dio un aire relajado y actual al look. María Belén Ludueña también llamó la atención al apostar por un conjunto de sastrería confeccionado en satén color fucsia. El outfit se encuentra compuesto por un blazer de corte clásico y un pantalón recto de tiro alto, que combinó con un top blanco de cuello alto para equilibrar la intensidad del color. En la imagen donde la periodista posa junto a Gustavo Cadile, uno de los grandes protagonistas de la noche, se puede ver que su outfit incluyó stilettos off white y joyería discreta.

María Belén Ludueña junto al diseñador Gustavo Cadile (Crédito: Prensa Gustavo Cadile)

Por su parte, Zulemita Menem se inclinó por una propuesta más clásica, aunque con detalles en tendencia. La hija del expresidente fallecido Carlos Menem lució un traje gris de silueta oversize, integrado por blazer y pantalón de piernas amplias, combinado con una camisa celeste de puños y cuello XL en tela satén. Como accesorio, sumó un cinturón negro con hebilla metálica para marcar la cintura y una cartera gris al tono. En cuanto al calzado, optó por zapatos negros, logrando un equilibrio entre la estética masculina y la elegancia femenina.

Zulemita Menem junto al diseñador Gustavo Cadile (Crédito: Prensa Gustavo Cadile)

Las tres invitadas coincidieron en una de las tendencias más fuertes de la temporada: la sastrería como sinónimo de elegancia y versatilidad. Ya sea a través de colores vibrantes, tonos pastel o propuestas neutras, demostraron que los trajes y conjuntos de inspiración masculina siguen consolidándose como una de las opciones favoritas para los eventos de noche. De esta manera, de Anita Espasandín a María Belén Ludueña y Zulemita Menem apostaron por conjuntos sastreros para un importante evento, en el que el diseñador Gustavo Cadile fue reconocido como Personalidad Destacada en la Legislatura porteña, y cautivaron a todos los presentes.

La novedosa propuesta de inspiración sastrera que lució Anamá Ferreira

Anamá Ferreira también se sumó a la tendencia de la sastrería, aunque con una versión novedosa y diferente. La exmodelo lució un vestido sastre azul petróleo de mangas largas, confeccionado con una estructura entallada que resaltó su figura. Además, el diseño incorporó vivos blancos que delineaban las solapas, la cintura y el busto, un detalle inspirado en la moldería de los blazers clásicos que aportó un efecto visual muy elegante.

Anamá Ferreira (Crédito: Prensa Gustavo Cadile)

La pieza, de largo a la rodilla y escote en V, que escogió Anamá Ferreira para acompañar al modisto Gustavo Cadile reinterpretó el clásico traje femenino sin recurrir al conjunto de blazer y pantalón. Para completar su atuendo, agregó stilettos negros con aplicaciones brillantes, cartera mini al tono y delicadas joyas. Una propuesta distinta de inspiración sastrera que logró llevarse todos los halagos.