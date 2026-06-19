Zulemita Menem recordó a su padre con una curiosa foto: “No inclines…”

A un mes de haber generado alarma luego de mostrarse con pijama hospitalario, andador y una venda en una de sus piernas, Zulemita Menem volvió a las redes sociales para fotografiarse espléndida y con una reflexión que reavivó el recuerdo de su padre, el expresidente Carlos Menem.

Y es que fue a principios de mayo cuando la hija de Carlos Menem subió a su Instagram el momento que vivió tras sufrir una leve lesión durante un entrenamiento. “Así somos los grandes jugado res, tenemos algunas lesiones”, escribió con ironía junto a una imagen en la que se la vio asistida por una persona, pero sin dar más detalle de lo ocurrido. Lejos de dramatizar la situación, la empresaria eligió el humor para llevar tranquilidad.

Recuperada de una lesión, la hija del expresidente lo recordó en las redes.

Zulemita y una frase en tributo a su papá: su palabra

En su retorno a lo mediático, la hija del expresidente optó por compartir con sus seguidores una postal que, además de destacar la elección de un outfit súper comfy, con jeans anchos, polera negra y gorrito de lana, se acompañó de una frase en tributo a su papá.

“Mi Padre una vez me dijo...’ No inclines tu cabeza ante nadie, recuerda que después de tu nombre, va mi apellido’”, posteó Zulemita, manteniendo siempre vivo el recuerdo de Carlos Menem.

Zulemita y su hija Luca Bertoldi, en su debut como modelo.

Ya recuperada en su totalidad y enfocada en su agenda como empresaria, por estos días, la Zulemita también celebra el presente de Luca Bertoldi, su hijo mayor, que estudia Licenciatura en Administración de Empresas y ya debutó como modelo.