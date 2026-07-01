Anita Espasandín, la novia de Benjamín Vicuña, deslumbró con un conjunto de sastrería estilo geométrico neopastel

Anita Espasandín se destacó como la novia de Benjamín Vicuña, y una de las celebridades que su vida dentro de las altas esferas de la moda la convirtieron en una influencia del maximalismo sofisticado y la sastrería de autor. Su presencia en eventos íntimos, salidas con amigos o viajes con su pareja hizo que descubriera originales maneras de romper con los estándares minimalistas y silenciosos de las tendencias de los últimos años. Con osadía cromática y rigurosidad geométrica, volvió a dar cátedra y deslumbró con un conjunto sastrero que invita a la paleta de colores pasteles a ser parte de los looks contemporáneos y vinculados con el poder y la sofisticación femenina.

El conjunto de sastrería estilo geométrico neopastel de Anita Espasandín

El conjunto de sastrería estilo geométrico neopastel de Anita Espasandín

La sastrería es una de las apuestas de la moda que invita a las personas a romper con el estándar del uniforme corporativo. Celebridades de todo el mundo encuentran en la misma una pieza de resistencia arquitectónica, sensualidad subversiva e identidad de género fluida, que fusiona a la perfección la neutralidad entre eventos diurnos con la elegancia del mismo, y que se convierte en el lienzo de cada uno para pintar su estilo en particular. Anita Espasandín entendió esto, como muchas de las influencias fashionistas de la Argentina, y elevó su nombre dentro de los expertos de la moda al lograr un manifiesto visual que se vuelve su firma personal.

Es por eso que, en las últimas horas, se sumó a la tendencia del power dressing , empleando el visonado lineal en contraste como Antonela Roccuzzo con su Navy Urbano, pero apuntando al lujo neopastel. Para el mismo, encarnó una audaz deconstrucción de la sastrería contemporánea, con el crop-blazer escultórico de solapas en pico y mangas de caída limpia y el palazzo, un pantalón de tiro alto y pinzas hiper-marcadas que despliega una caída limpia y majestuosa.

El conjunto dialoga directamente con las tendencias de las pasarelas de alta costura y la apuesta del tono lavanda pastel, lejos de su estilo romántico y delicado de siempre. Esta propuesta neopastel invita a que la paleta dulce tradicional pase a la moda contemporánea, insertando la pieza en una narrativa cromática refrescante y etérea que dialoga con la joyería imitando a las tonalidades primaverales.

El conjunto de sastrería estilo geométrico neopastel de Anita Espasandín

Colores pasteles y apuestas sastreras: el estilismo de Anita Espasandín

La identidad estilística de Anita Espasandín se consolida como una auténtica oda al maximalismo sofisticado y la sastrería de autor, con la dualidad cromática que viaja desde la paleta de pasteles hasta el grafismo satírico con colores avasallantes. Su firma personal se fue construyó a partir de la presencia de diversos eventos públicos y de su osadía al lucir siluetas escultóricas con una inyección de romanticismo vanguardista.

Entre algunas de sus postales, llamaron la atención las apuestas por los crop-top, la sastrería como base de su armario y los abrigos llamativos que brindan movimiento y fluidez a la hora de caminar por la ciudad. Detrás de cada look, existe una intensión marcada por alejarse del minimalismo, y crear un impacto visual totalizador en medio de un mundo donde el minimalismo y el quiet luxury se lleva las miradas de las pasarelas europeas.



Colores pasteles y apuestas sastreras: el estilismo de Anita Espasandín

Anita Espasandín deslumbró con un conjunto de sastrería estilo geométrico neopastel, apostando al traje como un lienzo en blanco para imponer el estilo personal y a los colores románticos como una forma de reflejar poder y sofisticación femenina. Los expertos de la moda no tardaron en destacarlo, y enamoró a sus seguidores que la coronaron como una influencia original.

A.E